L’actrice oscarisée de “Cuckoo’s Nest” Louise Fletcher est décédée à 88 ans

Louise Fletcher, une actrice dont la performance captivante dans le rôle de la cruelle et calculatrice Nurse Ratched dans Vol au dessus d’un nid de coucou a établi une nouvelle norme pour les méchants à l’écran et lui a valu un Oscar, est décédée à 88 ans.

Fletcher est décédée dans son sommeil entourée de sa famille chez elle à Montdurausse, en France, a déclaré vendredi son agent David Shaul à l’Associated Press. Aucune cause n’a été donnée.

Après avoir suspendu sa carrière pendant des années pour élever ses enfants, Fletcher était au début de la quarantaine et peu connue lorsqu’elle a été choisie pour le rôle face à Jack Nicholson dans le film de 1975 du réalisateur Milos Forman, qui avait admiré son travail l’année précédente dans le réalisateur Robert d’Altman Des voleurs comme nous. À l’époque, elle ne savait pas que de nombreuses autres stars de premier plan, dont Anne Bancroft, Ellen Burstyn et Angela Lansbury, avaient refusé le rôle.

“J’étais la dernière personne choisie”, se souvient-elle dans une interview en 2004. “Ce n’est qu’à mi-chemin du tournage que j’ai réalisé que le rôle avait été offert à d’autres actrices qui ne voulaient pas apparaître si horribles à l’écran.”

Vol au dessus d’un nid de coucou est devenu le premier film depuis 1934 C’est arrivé une nuit pour gagner le meilleur film, le meilleur réalisateur, le meilleur acteur, la meilleure actrice et le meilleur scénario.

Tenant son Oscar lors de la cérémonie de 1976, Fletcher a déclaré au public : “On dirait que vous me détestez tous.”

Adressé aux parents en langue des signes aux Oscars

Elle s’est ensuite adressée à ses parents sourds à Birmingham, en Alabama, en parlant et en utilisant la langue des signes : “Je tiens à vous remercier de m’avoir appris à avoir un rêve. Vous voyez mon rêve se réaliser.”

Une minute de silence a été suivie d’un tonnerre d’applaudissements.

Louise Fletcher détient l’Oscar qu’elle a remporté pour son rôle principal dans Vol au dessus d’un nid de coucou à Los Angeles, le 30 mars 1976. (The Associated Press)

Plus tard dans la soirée, Forman a fait le commentaire ironique à Fletcher et à sa co-vedette, Jack Nicholson : “Maintenant, nous allons tous faire d’énormes flops.”

À court terme, au moins, il avait raison.

Forman a ensuite dirigé Cheveux, la version cinématographique de la comédie musicale à succès de Broadway qui n’a pas réussi à capter l’attrait de la version scénique. Nicholson a réalisé et joué dans Va dans le sud, généralement considéré comme l’un de ses pires films. Fletcher a signé pour Exorciste II : L’Hérétiqueune suite mal conçue de l’original historique.

Bien plus que ses pairs masculins, Fletcher a été gênée par son âge pour trouver des rôles majeurs à Hollywood. Pourtant, elle a travaillé sans interruption pendant la majeure partie du reste de sa vie. Son post-Nid de coucou films inclus Maman Dracula, Enfants morts et Le garçon qui savait voler.

Nominé pour les Emmys

Elle a été nominée aux Emmys pour ses rôles invités dans la série télévisée Jeanne d’Arcadie et Palissadeset a eu un rôle récurrent en tant que chef religieux bajoran Kai Winn Adami dans Star Trek : Deep Space Nine. Elle a joué la mère du duo musical Carpenters en 1989 L’histoire de Karen Carpenter.

La carrière de Fletcher a également été entravée par sa taille. À 5 pieds 10 pouces, elle était souvent renvoyée d’une audition immédiatement parce qu’elle était plus grande que son homme principal.

Fletcher avait déménagé à Los Angeles pour lancer sa carrière d’actrice peu après avoir obtenu son diplôme de la North Carolina State University.

Travaillant comme réceptionniste chez un médecin le jour et étudiant la nuit avec le célèbre acteur et professeur Jeff Corey, elle a commencé à obtenir des emplois d’une journée dans des séries télévisées telles que Wagon de train, 77 Bande du coucher du soleil et Les Incorruptibles.

Carrière suspendue depuis 11 ans

Fletcher a épousé le producteur Jerry Bick au début des années 1960 et a donné naissance à deux fils en succession rapide. Elle a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour devenir mère au foyer et n’a pas travaillé pendant 11 ans.

“J’ai fait le choix d’arrêter de travailler, mais je ne l’ai pas vu comme un choix”, a-t-elle déclaré lors de l’interview de 2004. “Je me suis senti obligé de rester à la maison.”

Elle a divorcé de Bick en 1977.

Dans Nid de coucoubasé sur le roman que Ken Kesey a écrit alors qu’il participait à un programme expérimental de LSD, le personnage de Nicholson, RP McMurphy, est un petit criminel fanfaron qui feint la folie pour être transféré de la prison à un établissement psychiatrique où il n’aura pas à travailler si dur.

Une fois institutionnalisé, McMurphy découvre que son service psychiatrique est dirigé par l’imposante et froide infirmière de Fletcher, Mildred Ratched, qui garde ses patients sous son contrôle. Alors que les deux s’affrontent, McMurphy prend pratiquement le contrôle de la salle avec sa bravade, entraînant une punition sévère de Ratched et de l’institution, où elle rétablit l’ordre.

Le personnage était si mémorable qu’elle deviendrait la base d’une série Netflix, Cliquet45 ans plus tard.

Né en Alabama

Estelle Louise Fletcher est née la deuxième de quatre enfants le 22 juillet 1934 à Birmingham. Sa mère est née sourde et son père était un ministre épiscopal itinérant qui a perdu l’ouïe lorsqu’il a été frappé par la foudre à l’âge de quatre ans.

Louise Fletcher regarde la statuette de l’Oscar remportée pour la meilleure actrice pour son rôle dans Vol au-dessus d’un nid de coucou lors de l’ouverture de l’exposition “Et l’Oscar est allé à…” le 23 janvier 2003 à Beverly Hills, Californie. (David McNew/Getty Images)

Les enfants Fletcher ont été aidés par leur tante, avec qui ils ont vécu à Bryant, au Texas, pendant un an. Elle leur a appris à lire, à écrire et à parler, ainsi qu’à chanter et à danser.

Ce sont ces dernières études qui ont convaincu Fletcher qu’elle voulait agir. Elle a été encore plus inspirée, a-t-elle dit un jour, quand elle a vu le film Dame dans le noir avec Ginger Rogers.

Ce film et d’autres, a déclaré Fletcher, lui ont appris “votre rêve pourrait devenir réalité si vous le vouliez suffisamment”.

“Je savais d’après les films”, disait-elle, “que je n’aurais pas à rester à Birmingham et à être comme tout le monde.”

La mort de Fletcher a été signalée pour la première fois par Deadline.

Elle laisse dans le deuil ses deux fils, John et Andrew Bick.