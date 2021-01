L’actrice Cloris Leachman est décédée en Californie à l’âge de 94 ans.

La lauréate d’un Oscar est décédée dans son sommeil de causes naturelles chez elle à Encinitas, avec sa fille à ses côtés, selon son publiciste.

Au début de sa carrière, Leachman l’a vue apparaître à la télévision en tant que mère de Timmy dans la série Lassie, prostituée de frontière dans Butch Cassidy And The Sundance Kid et membre d’une famille criminelle dans Crazy Mama.

Leachman a remporté un Oscar pour son rôle dans The Last Picture Show



Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice de soutien en 1971 pour son interprétation d’une femme au foyer solitaire dans The Last Picture Show et était peut-être mieux connue pour jouer la voisine curieuse Phyllis sur The Mary Tyler Moore Show.

Parlant du rôle en 1973, elle a déclaré: «Fondamentalement, je me fiche de mon apparence, moche ou belle.

«Je ne pense pas que ce soit ça la beauté. En un seul jour, aucun de nous est laid ou beau.

«J’ai le cœur brisé, je ne peux pas être la sorcière du Magicien d’Oz. Mais j’aimerais aussi être la bonne sorcière. Phyllis combine les deux.

«Je suis un peu comme ça dans la vie. Je suis magique, et je crois en la magie. Il y a un moment dans la vie où vous n’êtes pas censé rester à croire cela. Je ne l’ai pas encore atteint.

Leachman (à gauche) avec Mary Tyler Moore et Valerie Harper en 1970



Plus récemment, elle a eu un rôle occasionnel dans le rôle d’Ida dans Malcolm In The Middle, remportant des Emmys en 2002 et 2006, parmi huit Emmys qu’elle a reçus au cours de sa carrière.

Elle a également participé à la saison 2008-09 de Dancing With The Stars d’ABC; à l’époque, elle était la plus vieille concurrente de l’histoire de l’émission, à 82 ans.

Leachman est né et a grandi dans l’Iowa, mais a déménagé dans la banlieue de Chicago, participant à la compétition Miss America 1946 en tant que Miss Illinois.

Son manager de longue date, Juliet Green, a déclaré à NBC: «Elle aimait férocement ses enfants et ses petits-enfants.

« Végétarienne de longue date, elle était une ardente défenseure des droits des animaux. La famille demande que tout don en son nom soit fait à PETA ou Last Chance for Animals. »

Elle laisse dans le deuil trois fils et une fille.