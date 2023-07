« Boy Meets World » avait presque une autre actrice principale.

Lors d’une récente apparition sur le podcast « Pod Meets World », Bonnie Morgan, connue pour son rôle de Samara dans « The Ring », s’est ouverte aux hôtes Danielle Fishel, Rider Strong et Will Friedle à propos de son expérience d’embauche pour jouer Topanga Lawrence sur le spectacle et comment elle s’est sentie quand elle a finalement été relâchée.

« J’ai eu trois rappels », a-t-elle déclaré. « Ils n’arrêtaient pas de me ramener, et… c’était des salles pleines de monde à chaque fois. Et, bizarrement, à chaque fois que j’auditionnais, nous parlions beaucoup. Chaque fois que je revenais, le scénario changeait légèrement, il semblait, à des choses dont nous avions parlé. »

Morgan a ressenti un lien avec le rôle. Elle a dit que le personnage de Topanga avait des parents hippies et que, dans la vraie vie, sa mère « faisait pousser des champignons kombucha dans notre cuisine ».

Morgan a ajouté que le nom Topanga « était hors de l’histoire d’amour de mes parents », notant qu’ils « se sont mariés à Topanga Canyon. C’était la chose la plus cool qui soit. »

Morgan a ensuite expliqué que son agent lui avait dit que le créateur de la série, Michael Jacobs, l’aimait pour le rôle. Cependant, il y avait apparemment une « lutte pour le pouvoir » et elle était « coincée au milieu ».

Après avoir survécu à la lutte pour le pouvoir, Morgan est arrivée sur le plateau pour son premier jour, l’appelant « le jour le plus étrange de ma vie ».

Elle s’est souvenue que « tous les adultes étaient courts avec moi » et a décrit le tableau lu comme « amusant », mais a déclaré que les choses se sont détériorées après cela.

« Maintenant, nous bloquons, et Ben [Savage] genre de commencé à me pousser un peu. Il faisait des grimaces et essayait de me briser, et ça marchait. À ce stade, je devenais une épave nerveuse », se souvient-elle. « Je ne pouvais pas obtenir son nom, la première ligne, Cory… et [director] David [Trainer] était juste comme, ‘Rassemblez-vous.’ J’essaie de le rassembler. Je l’ai rassemblé dans la peur, et Ben a continué à faire ce truc pour me faire craquer. »

« À un moment donné, j’avais une ligne. C’était une ligne douce, et David a dit: » Je veux que tu le dises plus doucement … « Alors, je l’ai dit plus doucement, et il a dit: » Non, je veux que tu le dises .’ Et il s’est vraiment rapproché de moi, « comme si tu disais joyeux anniversaire » », a-t-elle ajouté.

« J’étais si petite à ce moment-là, et j’ai juste dit: » OK, je le ferai. » Et il dit : « Fais-le maintenant. Souhaitez-moi un joyeux anniversaire. » J’ai pris chaque morceau de saccharine dans mon corps, et j’ai dit ‘joyeux anniversaire’, et il a dit: ‘Bien, c’est mieux.' »

Malgré le déroulement de la journée, Morgan était ravie de revenir le lundi suivant et est rentrée chez elle en pensant que les choses iraient mieux. Elle travaillait même sur des idées sur la façon dont elle pourrait intégrer ses compétences de contorsion dans une scène qu’ils filmeraient.

Le lendemain matin, a expliqué Morgan, elle s’est réveillée prête à célébrer son nouveau travail lorsque le téléphone a sonné pendant le petit-déjeuner. Son père a répondu au téléphone.

« Il a juste dit : ‘Quoi ? Tu plaisantes. Ils t’ont viré. Tu es viré' », se souvient Morgan.

« Le réalisateur a dit que je ne pouvais pas suivre les instructions, ce dont je n’avais jamais été accusé.

« Mon agent a immédiatement riposté à ce sujet. Il est apparu très rapidement à mon agent que le réalisateur ne pensait pas que j’étais assez jolie. Littéralement, il ne pensait pas que j’étais assez jolie. Donc, cela signifiait qu’un homme adulte, un patron , pouvait mentir et me dire que je n’avais pas de talent parce que le fait était qu’il ne pensait pas que j’étais jolie. »

Les représentants d’ABC et de Trainer n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Morgan a décrit s’être sentie « brisée » lorsqu’elle a entendu la nouvelle, en disant : « Je ne connais pas beaucoup d’adultes qui pourraient prendre celle-là. »

Lorsque l’émission a finalement été diffusée, la seule fois où elle a regardé, c’est lors de la première du pilote.

Le rôle est finalement allé à Fishel, qui a joué le personnage jusqu’à la fin de la série originale en 2000 et à nouveau dans la série de redémarrage de Disney Channel 2014 « Girl Meets World ».

Fishel a récemment parlé sur le podcast d’avoir été sexualisé à un jeune âge alors qu’il jouait dans l’émission.

« En tant qu’enfant, j’ai toujours voulu être plus âgée. J’ai toujours voulu être une adulte, je voulais être considérée comme une adulte. Et donc attirer l’attention des hommes adultes en tant qu’adolescente… Je ne pensais pas que c’était effrayant ou bizarre », a-t-elle admis.

« C’était comme si c’était une validation que j’étais mature. Et j’étais un adulte. Et j’étais capable. Et qu’ils me voyaient comme j’étais, pas pour le numéro sur une page. Et, avec le recul, c’est absolument faux. »

Fishel a reconnu que même si elle était toujours confiante pour parler avec des adultes, « dans un sens romantique et masculin, on n’aurait pas dû parler de moi à l’extérieur à 14, 15, 16 ans ».

« Même directement à moi », a-t-elle ajouté pendant le podcast, « des gens m’ont dit qu’ils avaient mon 18e anniversaire sur leur calendrier. J’avais un cadre masculin – j’ai fait un calendrier à 16 ans – et il m’a spécifiquement dit qu’il avait un certain mois calendaire dans sa chambre. »

