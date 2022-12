L’actrice originale de Dotty Cotton d’EastEnders méconnaissable alors qu’elle pose en bikini

Molly Conlin, l’étoile originale de Dotty Cotton d’EASTENDERS

a grandi après avoir quitté Albert Square en 2010.

La talentueuse enfant actrice a joué la sinistre écolière pendant deux ans à partir de 2008.

Plus d’une décennie plus tard, elle compte 25 000 abonnés sur Instagram et adore partager des clichés de sa vie glamour.

Molly s’est vantée d’une multitude de clichés de bikini dignes d’une star de Love Island et a révélé qu’elle était grande dans sa forme physique.

Elle aime aussi partager un selfie et des publications de ses soirées dans des clubs et des festivals.

Molly a rejoint EastEnders à seulement sept ans après avoir auditionné pour le rôle de Tiffany Dean qui est allé à Maisie Smith.

Au lieu de cela, les patrons lui ont offert le rôle de Dotty – en faisant passer son âge de 11 à 7 ans pour qu’elle corresponde au rôle.

En 2019, Dotty est revenue aux côtés du vétéran de l’émission Dot Cotton mais maintenant jouée par Milly Zero, la jeune femme de 22 ans qui la joue encore aujourd’hui.

En 2020, Molly a révélé qu’elle avait été détenue sous la menace d’un couteau par des voleurs qui avaient volé une voiture, un téléphone et une montre lors d’un raid terrifiant à son domicile d’Essex.

L’actrice a déclaré que deux voyous avaient fait irruption chez elle lors d’une attaque en plein jour.

Molly a récemment rendu hommage à l’actrice de Dot Cotton, June Brown, après sa mort à 95 ans en avril.

Elle a posté une photo de Dotty et Dot priant ensemble dans le salon de Dot et a déclaré: «La nan la plus cool de tous les temps. Reposez en paix.”

Molly avec sa famille à l’écran, dont John Altman dans le rôle de son père méchant Nick et Dot Cotton joué par June Brown[/caption]