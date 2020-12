L’actrice Ellen Page, qui joue dans la série Netflix « The Umbrella Academy » et a remporté une nomination aux Oscars pour son rôle dans le film de 2007 « Juno », a annoncé qu’elle était transgenre et a changé son nom pour Elliot Page.

« Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique, » Page a déclaré mardi dans un post Instagram. « J’ai été sans cesse inspiré par tant de membres de la communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et compatissant. »

Page, qui avait été félicitée pour son activisme en tant qu’actrice ouvertement gay depuis 2014, utilise désormais le pronom « il, » mais il serait non binaire, ce qui signifie qu’il ne s’identifie ni comme homme ni comme femme.

Le Canadien de 33 ans a déclaré que même s’il « profondément heureux » à propos de la déclaration de son identité transgenre, il craint le caractère envahissant, la haine, les blagues et la violence qui vont probablement suivre.

« Aux dirigeants politiques qui travaillent à criminaliser les soins de santé trans et à nier notre droit d’exister, et à tous ceux qui disposent d’une plate-forme massive qui continuent de cracher de l’hostilité envers la communauté trans, vous avez du sang sur les mains. » Dit Page. « Vous déchaînez une fureur de rage vile et avilissante qui atterrit sur les épaules de la communauté trans. »

Au contraire, Page a reçu des éloges et un soutien sur les réseaux sociaux, où une publication Instagram a reçu plus de 1,2 million de likes au cours de ses cinq premières heures en ligne. Twitter utilisateurs menacé la violence, en plaisantantou autrement, contre quiconque se réfère à Page par le mauvais pronom ou par son ancien Nom.

Netflix a tweeté que c’est « si fier de notre super-héros. Nous t’aimons, Elliot. J’ai hâte de te voir revenir dans la saison 3. » Le groupe pop canadien Tegan & Sara a publié un message exprimant « amour profond et admiration » pour Page. « Merci d’avoir été si ouvert sur votre voyage et de vous être battu si dur pour rendre le monde meilleur. »

Si fier de notre super-héros! NOUS VOUS AIMONS ELLIOT! J’ai hâte de vous voir revenir dans la saison 3! 🎻 🖤 – Netflix (@netflix) 1 décembre 2020

Un amour profond et une admiration pour vous @TheElliotPage !! Votre force, votre courage et votre activisme – sans parler de tout l’art que vous apportez à cette terre – sont vraiment spéciaux. Merci d’avoir été si ouvert sur votre voyage et de vous être battu si dur pour rendre le monde meilleur. ❤️❤️ https://t.co/2WLs0eT49v – Tegan et Sara (@teganandsara) 1 décembre 2020

Compte tenu de la férocité du soutien à Page, le spécialiste conservateur Ian Miles Cheong a demandé: « Combien de médias seront annulés aujourd’hui pour avoir mal choisi et dénommé Ellen, je veux dire Elliot, Page? » L’écrivain Katie McFadden a déclaré qu’elle n’avait jamais entendu parler « deadnaming » avant mardi, auquel un intervenant a répondu, « De nouveaux péchés doivent être fréquemment inventés, de peur que la culture de l’indignation ne perde son élan. »

Combien de médias seront annulés aujourd’hui pour mépris et dénomination d’Ellen …, je veux dire Elliot Page? – Ian Miles Cheong (@stillgray) 1 décembre 2020

De nouveaux péchés doivent être fréquemment inventés, de peur que la culture de l’indignation ne perde son élan. – TwitUser1981 (@ TwitUser1981) 1 décembre 2020

