L’actrice Niharika Chouksey de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai jouera dans le film Janhvi Kapoor et Sunny Kaushal? Voici ce que nous savons

L’actrice de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Niharika Chouksey, a été engagée pour jouer un rôle central dans le film de Boney Kapoor avec Janhvi Kapoor et Sunny Kaushal. Oui, tu l’as bien lu! Boney Kapoor produira le remake en hindi du film à succès malayalam Helen et il aurait signé Janhvi et Sunny comme protagonistes. Si l’on en croit les rapports, Niharika a également été encordée pour le film. On ne sait pas grand-chose de son personnage pour le moment, mais elle jouerait un rôle central dans le film.

Niharika est surtout connue pour son rôle dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et est devenue un nom familier. Apparemment, Janhvi et Sunny ont déjà commencé à tourner pour le film et ce serait la première collaboration de l’actrice avec son père Boney.

En parlant du film d’Helen, il a reçu d’immenses éloges de la part du public. L’actrice de cinéma Anna Ben a reçu un prix spécial du jury du Kerala State Film Award pour sa performance dans le film. Helen est sortie en 2019 et a également été réalisée en langue tamoule.

Helen devait sortir l’année prochaine.