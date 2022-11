L’actrice Mili Janhvi Kapoor s’adresse à ses trolls ; dit : ‘Je surpasserai les attentes des gens ; les gagner’ [Exclusive Video]

Avant la sortie de MilBollywoodLife a rattrapé Janhvi Kapoor pour un interview exclusiveoù la starlette a abordé un éventail de sujets en appelant son privilège et en acceptant les briques qui vont avec en raison de son lancement facile dans Bollywood à jurer de gagner l’acceptation du public, de dépasser leurs attentes avec sa faim et finalement de faire comprendre à ses ennemis qu’il y a tellement plus pour elle. Regardez l’intégralité des actualités de divertissement de Janhvi Kapoor en exclusivité interview au dessus…