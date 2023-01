L’actrice Marisa Abela jouera Amy Winehouse dans le biopic de la défunte chanteuse Back To Black

La star de l’INDUSTRIE, Marisa Abela, jouera Amy Winehouse dans le biopic tant attendu du regretté chanteur Back To Black.

L’actrice, 26 ans, a confirmé la nouvelle hier avec un gros plan de la moitié inférieure de son visage en plein caractère.

Corbis – Getty

La star Marisa Abela jouera Amy Winehouse, photographiée ici, dans le biopic tant attendu de la défunte chanteuse Back To Black[/caption]

Le look de Marisa comprenait le tristement célèbre piercing à diamants et les boucles d’oreilles dorées d’Amy.

Elle portait également un collier en or avec les mots : « Amy Jade » – le deuxième prénom de Winehouse.

Marisa a simplement légendé la photo : « Et pour Londres. C’est pour Londres. Parce que Camden Town ne brûle pas.

La citation était une référence du discours d’acceptation des Grammy Awards 2008 d’Amy après avoir remporté le record de l’année grâce à son tube Rehab.

Au cours de la soirée, Amy a remporté cinq Grammy Awards, mais a dû organiser un événement diffusé en direct à Londres où elle a accepté les prix en raison de problèmes de visa liés à l’entrée en Amérique.

Back to Black sera réalisé par Sam Taylor-Johnson qui a dirigé Nowhere Boy et 50 Shades of Grey.

La production du film débutera le lundi 16 janvier prochain.

L’étoile montante Marisa a joué Yasmin Kara-Hanani troublée dans HBOs Industry ainsi que dans COBRA de Sky.

Amy est décédée tragiquement en 2011 alors qu’elle n’avait que 27 ans après une bataille bien documentée contre l’alcool et la drogue.