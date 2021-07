L’actrice-mannequin Sagarika Shona revendique Raj Kundra, 2 autres lui ont demandé de donner une audition nue pour une web-série | Nouvelles des gens

New Delhi: L’homme d’affaires Raj Kundra, placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet par un tribunal de Mumbai mardi dans une affaire de film porno, a été impliqué dans la fabrication et la vente de matériel pornographique et a tiré des bénéfices financiers d’activités illégales, a affirmé la branche criminelle lors de sa demande de détention.

Raj Kundra (45 ans), mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, a été arrêté lundi soir par la branche criminelle de Mumbai dans une affaire qui, selon elle, était liée à la création présumée de films pornographiques et à leur publication via certaines applications.

Maintenant, après son arrestation, une interview non datée de Sagarika est apparue. L’actrice-mannequin a porté une série d’allégations contre Kundra, affirmant qu’on lui avait proposé un rôle dans une web-série produite par lui en août 2020.

Sagarika a affirmé qu’on lui avait demandé de passer une audition pour le projet par appel vidéo, où trois personnes, dont Raj Kundra et Umesh Kamat, lui ont demandé une audition nue. Elle a ajouté qu’ils l’avaient attirée avec le projet et beaucoup d’argent et avaient essayé de la convaincre de passer l’audition nue.

Elle a cependant ajouté que Kundra avait apparemment le visage couvert lors de l’appel vidéo. Elle a également demandé pourquoi Shilpa Shetty n’avait pas été arrêtée alors qu’elle était également propriétaire de l’application JL Stream.

Pendant ce temps, la police criminelle de Mumbai a déclaré qu’il y avait plusieurs chats WhatsApp qui ont révélé que Kundra était impliqué dans les transactions financières des applications et de leur contenu. La police a également déclaré que trois femmes avaient déposé des plaintes dans cette affaire, affirmant qu’elles avaient été « forcées d’agir dans des films pornographiques ».

Les accusés ont profité de mannequins, d’acteurs et d’autres travailleurs en difficulté et les ont fait travailler dans ces films pornographiques, a indiqué la police, ajoutant que ces films avaient été tournés dans des bungalows loués à Mumbai. Kundra a été placé en détention après avoir été incarcéré en vertu des articles pertinents du Code pénal indien et de la Loi sur les technologies de l’information.

La police a également arrêté une autre personne, identifiée comme Ryan Thorpe, qui travaillait à un poste de direction dans une entreprise d’applications, de son bureau avec Kundra après une enquête sur la question, a déclaré un responsable. Kundra et Thope ont été présentés devant un tribunal d’instance qui les a tous deux placés en garde à vue jusqu’au 23 juillet.

