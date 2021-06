L’actrice malayalam Anupama Parameswaran ‘efface’ l’examen Bihar STET 2019, le résultat devient viral

Deux jours après que le département de l’éducation du Bihar a publié les résultats du test d’éligibilité des enseignants du secondaire (STET), 2019, le résultat d’un candidat est devenu viral sur les réseaux sociaux. Le résultat viral contenant des scores dans trois matières Urdu, Sanskrit et Science sous Paper-1 de STET, 2019, est celui d’un candidat nommé Hrishikesh Kumar, cependant, il contient une photo de l’actrice malayalam Anupama Parameswaran.

Les résultats de STET 2019 ont été déclarés en mars 2021 mais les scores de trois sujets n’ont pas été téléchargés en raison de problèmes techniques.

Après que l’image du résultat soit devenue virale, les candidats qui s’étaient présentés à l’examen ont commencé à alléguer que des malversations à grande échelle avaient été commises dans la préparation des résultats du STET 2019. Tejashwi Yadav, le chef de l’opposition (LdP) à l’Assemblée du Bihar a également interrogé l’administration et ciblé le gouvernement de l’État sur l’incident. Il a déclaré qu’aucun poste vacant au Bihar n’est pourvu sans fautes professionnelles.

लियोनी को बिहार की जूनियर इंजीनियर परीक्षा में टॉप कराने के बाद अब मलयालम अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन को #STET पास करवा दी है।नीतीश जी हर परीक्षा-बहाली में धाँधली करा करोड़ों युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे है। बहाली पूरा करने में एक दशक लगाते है वह भी धाँधली के साथ। https://t.co/1QJQ8ulqQ2 – Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) 24 juin 2021

Répondant à l’allégation de Yadav contre le gouvernement du Bihar, le leader au pouvoir Janata Dal (United) Ghulam Gaus a déclaré que « de petites erreurs continuent de se produire », en particulier lorsque les résultats sont annoncés pour un grand nombre d’étudiants.

« L’erreur sera rectifiée et nous faisons de notre mieux pour fournir un emploi à un grand nombre de personnes dans l’État », a-t-il déclaré.

Les candidats qui ont réussi l’épreuve STET I sont éligibles pour enseigner les classes 9 et 10 et les candidats qui qualifient l’épreuve II sont éligibles pour enseigner les classes 11 et 12.

Ce n’est pas la première fois que les résultats des examens au niveau de l’État contiennent une photo d’une actrice. Plus tôt en 2019, l’actrice de Bollywood Sunny Leone était en tête de la liste de mérite publiée par le Département d’ingénierie de la santé publique du Bihar (PHED) pour le poste d’ingénieur junior avec 98,50 points. Plus tard, le ministère l’a rectifié compte tenu de l’erreur.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici