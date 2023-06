L’actrice majeure de la liste A fait un retour spectaculaire à EastEnders pour les scènes funéraires émouvantes de Lola

Une star de TOP EastEnders est sur le point de faire son retour au savon au milieu des scènes funéraires émouvantes de Lola Pearce.

Lola est décédée d’un cancer en phase terminale dans le cadre d’un scénario déchirant sur le feuilleton de la BBC le mois dernier.

Bbc

L’actrice d’EastEnders Patsy Kensit fera un retour émouvant à Albert Square[/caption] Bbc

Patsy, qui joue Emma Harding, reviendra pour les funérailles de sa fille Lola Pearce[/caption] Bbc

Emma arrive au crématorium avec un énorme bouquet de fleurs mais est submergée d’émotion avant de discuter avec Honey[/caption]

La mère du personnage d’EastEnders, Emma Harding, interprétée par l’icône Patsy Kensit, avait déjà fui Walford après avoir été incapable de faire face au diagnostic de Lola.

Elle a été bannie à la fois par Lola, jouée par Danielle Harold, et son partenaire Jay, joué par Jamie Borthwick, mais est encouragée à revenir pour lui rendre un dernier hommage.

Les images publiées par EastEnders montrent que le personnage de Patsy a l’air nerveux à son arrivée à l’église.

Elle a été vue portant un énorme bouquet de fleurs et regardant nerveusement autour d’elle avant de repérer Honey, jouée par Emma Barton, dans la foule.

Honey l’encourage à rejoindre le service du crématorium pour sa fille dont elle est séparée, mais elle a du mal à gérer ses émotions.

Il reste à voir si elle pourra rassembler ses sentiments pour lui dire un dernier au revoir.

Patsy a confirmé qu’elle rejoignait le casting de savon stellaire en 2022.

À l’époque, son premier scénario la voyait retrouver Lola pour la première fois depuis qu’elle l’avait laissée avec son père à l’âge de trois ans.

Le couple a été vu en train de se connaître à nouveau au milieu des luttes de Lola après son diagnostic de tumeur au cerveau.

À l’époque, Patsy, qui a déjà joué dans Emmerdale et Holby City, a déclaré: «Je suis tellement excitée de visiter Walford pour ce scénario.

« Cela a toujours été un de mes rêves d’apparaître dans EastEnders.

« Les acteurs, les producteurs, les scénaristes et l’équipe ont été merveilleux, et je me suis bien amusé. Merci beaucoup de m’avoir invité.

Les funérailles de Lola sont diffusées sur EastEnders mardi sur BBC One.

Bbc

Lola est décédée d’un cancer en phase terminale dans des scènes dévastatrices[/caption] Bbc

Honey Mitchell encourage Emma à jouer son rôle dans les adieux de Lola[/caption] Bbc

Patsy a raconté comment cela avait été un « rêve » d’apparaître dans le feuilleton[/caption]