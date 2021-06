L’actrice Mahika Sharma sur le travail avec la star adulte Danny D

L’actrice Mahika Sharma sera vue avec la star de cinéma pour adultes Danny D dans le prochain film « The Modern Culture ». Elle affirme qu’après avoir décidé de travailler avec Danny, les gens ont commencé à la discriminer et à supposer qu’elle est une travailleuse du sexe. L’actrice s’est ouverte sur le sujet en évoquant les malentendus sociaux à l’occasion de la Journée internationale des travailleuses du sexe, observée mercredi.

« Après avoir décidé de travailler avec mon ami et star adulte Danny D dans un film, les gens ont commencé à supposer que j’étais une travailleuse du sexe. J’ai en fait été victime de discrimination sans vérification des faits. Mais au lieu de me justifier, j’ai rassemblé toute ma douleur et comparé comment une vie misérable que les travailleuses du sexe doivent vivre, et j’ai prévu de les aider », dit Mahika.

L’ancienne Miss Teen Northeast Mahika Sharma a fait partie de diverses organisations caritatives et ONG, et a travaillé pour les droits humains, la santé des femmes et des enfants et la réhabilitation des travailleuses du sexe en Inde dans le but de mettre fin à la prostitution.

« Je veux mettre fin à la prostitution. Même maintenant, lorsque la pornographie est interdite dans notre pays, un certain nombre de films pour adultes sont diffusés ici avec des artistes locaux sur différents réseaux numériques, ce qui est triste. Nous devons attirer l’attention sur de telles questions légalement , » elle dit.