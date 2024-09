L’actrice magistrale et voleuse de scènes Maggie Smith est décédée à 89 ans

Maggie Smith, l’actrice magistrale et voleuse de scènes qui a remporté un Oscar pour Le premier de Miss Jean Brodie en 1969 et a gagné de nouveaux fans au 21e siècle en tant que comtesse douairière de Grantham en Abbaye de Downton et le professeur Minerva McGonagall dans le Harry Potter films, est décédé vendredi. Elle avait 89 ans.

Les fils de Smith, Chris Larkin et Toby Stephens, ont déclaré dans un communiqué que Smith était décédé tôt vendredi dans un hôpital de Londres.

« Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants bien-aimés qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère », ont-ils déclaré dans un communiqué publié par l’attaché de presse Clair Dobbs.

Les acteurs, collaborateurs et fans qui ont travaillé avec Smith ont rendu hommage à l’acteur primé vendredi.

C’est un jour très triste pour toute la culture du théâtre et du cinéma en Angleterre », a déclaré l’actrice Helen Mirren dans une interview accordée à l’Associated Press. « Elle était sans aucun doute l’une des plus grandes actrices du siècle dernier. »

Sur cette image publiée par PBS, Maggie Smith, dans le rôle de la comtesse douairière Grantham, apparaît dans une scène de la deuxième saison de Downton Abbey. (La Presse Associée)

L’acteur Daniel Radcliffe, star du Harry Potter franchise, a déclaré à l’Associated Press qu’il avait rencontré Smith quand il avait neuf ans et qu’ils lisaient des scènes pour David Copperfieldson premier emploi.

« Elle a été incroyablement gentille avec moi sur ce tournage, puis j’ai eu la chance de continuer à travailler avec elle pendant encore 10 ans sur les films Harry Potter », a déclaré Radcliffe.

« Elle avait une intelligence féroce, une langue glorieusement acérée, pouvait intimider et charmer en même temps et était, comme tout le monde vous le dira, extrêmement drôle. Je me considérerai toujours incroyablement chanceux d’avoir pu travailler avec elle, et de passer du temps avec elle sur le plateau. »

REGARDER | Maggie Smith se souvient de ses jours au Festival de Statford : Le « temps libérateur » de Maggie Smith au Festival de Stratford | Retour en arrière Les réalisations de Maggie Smith sur scène et à l’écran ont fait d’elle l’une des actrices britanniques les plus éminentes de sa génération. Chemin faisant, elle passe quatre saisons au Festival de Stratford à Stratford, en Ontario, entre 1976 et 1980.

Smith a souvent été considérée comme l’interprète féminine britannique la plus éminente d’une génération qui comprenait Vanessa Redgrave et Judi Dench, avec une série de nominations aux Oscars et une étagère pleine de trophées d’acteur.

Elle est restée très demandée même dans ses dernières années, malgré ses lamentations selon lesquelles « quand on entre dans l’ère des grand-mères, on a de la chance d’obtenir n’importe quoi ».

Smith célèbre son Oscar de la meilleure actrice avec son mari, l’acteur anglais Robert Stephens, et ses amis, le 8 avril 1970. (Daily Express/Archives Hulton/Getty Images)

Réputation de surclassement

Smith a résumé sèchement ses rôles ultérieurs comme « une galerie de grotesques », y compris le professeur McGonagall. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait accepté ce rôle, elle a répondu : « Harry Potter est ma pension. »

Richard Eyre, qui a dirigé Smith dans une production télévisée de Soudainement l’été derniera déclaré qu’elle était « intellectuellement l’actrice la plus intelligente avec laquelle j’ai jamais travaillé. Il faut se lever très, très tôt le matin pour déjouer Maggie Smith ».

Jean Brodiedans lequel elle incarnait une institutrice d’Édimbourg dangereusement charismatique, lui rapporta l’Oscar de la meilleure actrice ainsi que le British Academy Film Award (BAFTA) en 1969.

Smith tient son Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle dans le film California Suite à Los Angeles, le 9 avril 1979. (Reed Saxon/Associated Press)

Smith a ajouté un Oscar d’actrice dans un second rôle pour Suite Californienne en 1978, Golden Globes pour Suite Californienne et Chambre avec vue, et BAFTA pour l’actrice principale dans Une fonction privée en 1984, Une chambre avec vue en 1986, et La passion solitaire de Judith Hearne en 1988.

Elle a également reçu des nominations aux Oscars en tant qu’actrice de soutien dans Othello, Voyages avec ma tante, Chambre avec vue et Parc Gosfordet un BAFTA prix de l’actrice dans un second rôle dans Thé avec Mussolini. Sur scène, elle remporte un Tony en 1990 pour Lattice et Livèche.

Son travail en 2012 lui a valu trois nominations aux Golden Globes pour le film à succès mondial Abbaye de Downton Séries TV et films Le meilleur hôtel exotique de souci et Quatuor.

Smith avait la réputation d’être difficile et parfois d’éclipser les autres.

Richard Burton a fait remarquer que Smith ne s’est pas contenté de reprendre une scène dans Les VIP avec lui : « Elle commet un grand larcin.

Cependant, le réalisateur Peter Hall a constaté que Smith n’était pas « très difficile à moins qu’elle ne soit parmi les idiots. Elle est très dure avec elle-même, et je ne pense pas qu’elle voit une raison pour laquelle elle ne devrait pas être dure avec les autres aussi. »

L’acteur britannique Rupert Grint se tient aux côtés de Smith alors qu’ils arrivent à Leicester Square à Londres pour la première mondiale de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé le 7 juillet 2009. (Max Nash/AFP/Getty Images)

« Je ne tolère pas les imbéciles »

Smith a admis qu’elle pouvait parfois être impatiente.

« C’est vrai que je ne tolère pas les imbéciles, mais ils ne me tolèrent pas, donc je suis nerveux », a déclaré Smith. « C’est peut-être pour ça que je suis plutôt douée pour incarner des dames âgées hérissées. »

Le critique Frank Rich, dans une critique du New York Times sur Lattice et Livèchea salué Smith comme « le classique stylisé qui peut mettre en italique une ligne aussi prosaïque que « N’avez-vous pas de marmelade ? jusqu’à ce que cela ressemble à une épigramme fraîchement écrite par Coward ou Wilde.

Smith a fait rire à partir d’une phrase prosaïque – « Cet aiglefin est dégoûtant » – dans une reprise de Noel Coward en 1964. Rhume des foins.

« Mais malheureusement, les critiques l’ont mentionné, et après cela, on n’en a jamais ri », se souvient-elle. « Dès que vous dites quelque chose de drôle, c’est plus bavard. C’est vraiment fini. »

La reine Elizabeth II de Grande-Bretagne, à droite, est présentée à Smith par Laurence Olivier, au centre, lors de la première caritative du film Othello, au théâtre Odeon, à Londres, le 2 mai 1966. (La Presse Associée)

Margaret Natalie Smith est née à Ilford, à l’est de Londres, le 28 décembre 1934. Elle a résumé brièvement sa vie : « On est allé à l’école, on voulait jouer, on a commencé à jouer, on continue à jouer. »

Son père fut affecté en 1939 au service de guerre à Oxford, où ses études de théâtre à l’Oxford Playhouse School la conduisirent à un apprentissage chargé.

« J’ai fait tellement de choses, vous savez, dans les universités là-bas… Si vous étiez assez intelligent et, je suppose, assez rapide, vous pourriez presque faire une représentation hebdomadaire parce que tous les collèges faisaient des productions différentes à des moments différents », a-t-elle déclaré dans une interview à la BBC.

ÉCOUTER | Tiré des archives : Maggie Smith trouve Stratford « stimulante » : Archives10h16Maggie Smith trouve Stratford « stimulante » La célèbre actrice britannique, qui a joué dans trois pièces de Stratford en 1980, partage ses réflexions sur le festival annuel de théâtre canadien.

Maggie était son nom de scène

Elle a pris Maggie comme nom de scène parce qu’une autre Margaret Smith était active dans le théâtre.

Laurence Olivier a repéré son talent, l’a invitée à faire partie de sa compagnie originale du Théâtre National et l’a choisie comme co-vedette dans une adaptation cinématographique de 1965 de Othello.

Smith a déclaré que deux réalisateurs, Ingmar Bergman et William Gaskill, tous deux présents dans des productions du Théâtre national, ont été des influences importantes.

Alan Bennett, se préparant à filmer le monologue Un lit parmi les lentillesa déclaré qu’il se méfiait de la réputation de Smith de s’ennuyer. Comme le dit l’acteur Jeremy Brett, « elle démarre divinement puis s’en va, un peu comme un fromage ».

« Donc, le fait que nous ayons juste eu assez de temps pour le faire était vraiment une bénédiction absolue parce qu’elle était si fraîche et tellement passionnée », a déclaré Bennett, qui a également écrit un rôle principal pour Smith dans La dame dans la camionnette.

REGARDER | Eli Glasner de CBC se souvient de Maggie Smith : Dame Maggie Smith est décédée à 89 ans L’actrice magistrale Maggie Smith est décédée vendredi dans un hôpital de Londres, ont annoncé ses fils dans un communiqué. Elle avait 89 ans.

Intensément privé

Aussi extravagante qu’elle ait pu être sur scène ou devant les caméras, Smith était connue pour être extrêmement privée.

Simon Callow, qui a joué avec elle dans Une chambre avec vuea déclaré qu’il avait gâché leur première rencontre en lançant des compliments.

« J’ai laissé échapper toutes sortes de conneries à son sujet et elle s’est en quelque sorte retirée. Elle n’aime pas beaucoup ce genre de choses », a déclaré Callow dans un portrait cinématographique de l’actrice. « Elle n’a jamais voulu parler de théâtre. Le métier d’acteur était quelque chose dont elle était terrifiée à l’idée de parler parce que si elle le faisait, cela disparaîtrait. »

Smith a été nommée Dame Commandeur de l’Empire britannique, l’équivalent d’un chevalier, en 1990.

Elle épousa l’acteur Robert Stephens en 1967. Ils eurent deux fils, Christopher et Toby, et divorcèrent en 1975. La même année, elle épousa l’écrivain Beverley Cross, décédée en 1998.