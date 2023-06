L’actrice Lily Slater d’EastEnders, Lillia Turner, est méconnaissable aux British Soap Awards

L’actrice de Lily Slater d’EASTENDERS, Lillia Turner, était méconnaissable aux British Soap Awards samedi soir.

L’actrice de 13 ans a rejoint ses co-stars d’EastEnders lors de l’événement annuel du feuilleton à Manchester pour voir si le feuilleton de la BBC pouvait gagner gros.

L'actrice Lily Slater d'EastEnders, Lillia Turner, était méconnaissable aux British Soap Awards samedi soir

Le personnage de Lillia, Lily, a été au centre de l’un des scénarios les plus controversés de la série au cours de la dernière année, la jeune fille de 12 ans étant tombée enceinte de Ricky Mitchell.

Alors que Lily passe le plus clair de son temps dans son uniforme scolaire ou sa robe de chambre, Lillia a eu la chance de s’habiller pour les récompenses et portait une élégante robe longue au sol en or métallique clair.

Il comportait un détail drapé sur un côté et Lillia portait des accessoires minimaux, tout en coiffant ses longs cheveux bruns en vagues lâches.

La jeune actrice a posé pour des photos sur le tapis rouge avec sa parente à l’écran Jessie Wallace, qui joue Kat Slater.

La soirée de Lillia s’est encore améliorée lorsqu’elle a remporté le prix du meilleur jeune interprète pour son incroyable travail en tant que Lily.

La starlette avait l’air ravie lorsqu’elle est montée sur scène pour recevoir son prix, qui était l’un des quatre qu’EastEnders a remportés dans la nuit.

Alors que Coronation Street a remporté le plus de gongs avec six, ils n’ont pas réussi à ramasser le plus gros – Best British Soap – qui est allé à leurs rivaux de la BBC.

Le méchant de l’année est allé au tueur d’EastEnders Aaron Thiara pour son rôle du meurtre du beau gosse Ravi Gulati.

Et Danielle Harold a remporté le prix de la meilleure interprète principale pour son travail en tant que victime tragique du cancer, Lola Pearce-Brown.

Pendant ce temps, Hollyoaks a remporté deux prix, le complot incel d’Eric étant nommé meilleur scénario et le prix Tony Warren décerné à la superstar du casting Peter Hunt.

Et malgré une année exceptionnelle, Emmerdale n’a pu remporter qu’une seule victoire.

Le feuilleton ITV n’a pas remporté un seul prix de scénario, mais a remporté un prix pour l’ensemble de ses réalisations pour la star de Marlon Dingle, Mark Charnock.

Les gagnants des British Soap Awards 2023 MEILLEUR ÉPISODE SINGLE PRÉSENTÉ PAR SCOTT MILLS & HELEN SKELTON (Catégorie votée par le panel) LE GAGNANT EST : RUE DU COURONNEMENT – ATTAQUE À L’ACIDE Coronation Street – Attaque à l’acide Médecins – Tout sauf le magnolia et si les souhaits étaient des chevaux EastEnders – Au revoir point Emmerdale – Club exclusivement masculin Hollyoaks – Le long chemin du retour MÉCHANT DE L’ANNÉE PRÉSENTÉ PAR WILFRED WESTER (Catégorie votée par les téléspectateurs) LE GAGNANT EST AARON THIARA – ESTENDERS Todd Boyce (Stephen Reid) – Coronation Street Laura White (Dr Princesse Buchanan) – Médecins Aaron Thiara (Ravi Gulati) – EastEnders Michael Wildman (Al Chapman) – Emmerdale Angus Castle Doughty (Eric Foster) – Hollyoaks SCÈNE DE L’ANNÉE PRÉSENTÉE PAR LA VIVIENNE (Catégorie votée par le panel) LE GAGNANT EST CORONATION STREET – ACID ATTACK Coronation Street – Attaque à l’acide Médecins – L’enfer est vide EastEnders – Whitney et Zach disent au revoir à Peach Emmerdale – Tentative de suicide de Paddy Hollyoaks – Zoe dit à Maxine abusée « Ce n’est pas ta faute » MEILLEURE HISTOIRE PRÉSENTÉE PAR SHAUN DOOLEY ET OLIVER SAVELL (Catégorie votée par le panel) LE GAGNANT EST HOLLYOAKS – INCEL ERIC CIBLE MASON ET MAXINE Coronation Street – L’enfer traque de Daisy Médecins – Valérie et la fausse ordonnance EastEnders – Aimer et perdre Lola Emmerdale – Tentative de suicide de Paddy Hollyoaks – Incel Eric cible Mason et Maxine MEILLEURE PERFORMANCE DRAMATIQUE PRÉSENTÉE PAR JAMES COSMO (Catégorie votée par le panel) LA GAGNANTE EST CHARLOTTE JORDAN – RUE DU COURONNEMENT Charlotte Jordan (Daisy Midgeley) – Coronation Street Chris Walker (Rob Hollins) – Médecins Danielle Harold (Lola Pearce-Brown) – EastEnders Jeff Hordley (Caïn Dingle) – Emmerdale Nikki Sanderson (Maxine Minniver) – Hollyoaks MEILLEUR PARTENARIAT À L’ÉCRAN PRÉSENTÉ PAR SAM QUEK ET UGO MONYE (Catégorie votée par le panel) LE GAGNANT EST CHRIS WALKER & JAN PEARSON – MÉDECINS David Neilson et Maureen Lipman (Roy Cropper et Evelyn Plummer) – Coronation Street Chris Walker et Jan Pearson (Rob Hollins et Karen Hollins) – Médecins Jamie Borthwick et Danielle Harold (Jay Brown et Lola Pearce Brown) – EastEnders Mark Charnock et Dominic Brunt (Marlon Dingle et Paddy Kirk) – Emmerdale Richard Blackwood et Jamie Lomas (Felix Westwood et Warren Fox) – Hollyoaks MEILLEUR INTERPRÈTE DE COMÉDIE PRÉSENTÉ PAR CHRIS MCCAUSLAND (Catégorie votée par le panel) LA GAGNANTE EST MAUREEN LIPMAN – CORONATION STREET Maureen Lipman (Evelyn Plummer) – Coronation Street Ian Midlane (Al Haskey) – Médecins Jonny Freeman (Reiss Colwell) – EastEnders Samantha Giles (Bernice Blackstock) – Emmerdale Kieron Richardson (Ste Hay) – Hollyoaks MEILLEUR JEUNE INTERPRÈTE PRÉSENTÉ PAR ALISHA WEIR (Catégorie votée par les téléspectateurs) LA GAGNANTE EST LILLIA TURNER EASTENDERS Jude Riordan (Sam Blakeman) – Coronation Street Lillia Turner (Lily Slater) – EastEnders Huey Quinn (Kyle Winchester) – Emmerdale Jayden Fox (Bobby Costello) – Hollyoaks PRIX DE RÉALISATION EXCEPTIONNELLE (À L’ÉCRAN) PRÉSENTÉ PAR SHEREE MURPHY, GEMMA ATKINSON ET VERITY RUSHWORTH à MARK CHARNOCK MEILLEUR NOUVEAU VENU PRÉSENTÉ PAR SYABIRA YOUSOFF (Catégorie votée par le panel) LA GAGNANTE EST CHANNIQUE STERLING-BROWN – CORONATION STREET Channique Sterling-Brown (Dee-Dee Bailey) – Coronation Street Kia Pegg (Scarlett Kiernan) – Médecins Aaron Thiara (Ravi Gulati) – EastEnders William Ash (Caleb Miligan) – Emmerdale Anya Lawrence (Vicky Grant) – Hollyoaks LE PRIX TONY WARREN (OFF-SCREEN) REMIS PAR AMY CONACHAN À PETER HUNT MEILLEURE FAMILLE PRÉSENTÉE PAR SUE JENKINS, DEAN SULLIVAN ET CLAIRE SWEENEY (Catégorie votée par les téléspectateurs) LE GAGNANT EST CORONATION STREET – THE PLATTS Les Platts – Coronation Street Les Slaters – EastEnders Les Dingles – Emmerdale Les McQueens – Hollyoaks Les Millars – Médecins MEILLEURE PERFORMANCE PRESENTE PAR SUSAN LYNCH (Catégorie votée par les téléspectateurs) LA GAGNANTE EST : DANIELLE HAROLD – EASTENDERS Charlotte Jordan (Daisy Midgeley) – Coronation Street Shona McGarty (Whitney Dean) – EastEnders Danielle Harold (Lola Pearce-Brown) – EastEnders Dominic Brunt (Paddy Kirk) – Emmerdale Sally Dexter (Faith Dingle) – Emmerdale MEILLEUR SAVON BRITANNIQUE PRÉSENTÉ PAR DAME SHEILA HANCOCK LE GAGNANT EST EASTENDERS Rue du couronnement Médecins EastEnders Emmerdale Hollyoaks

Les British Soap Awards 2023 seront diffusés le mardi 6 juin à 20h sur ITV1.