L’actrice Liger Ananya Panday révèle qu’elle consultera toujours Karan Johar avant de signer un film – voici pourquoi [Exclusive Video]

Liger était à toutes fins utiles l’un des films les plus attendus de l’année, mais, malheureusement, il n’a pas pu se rapprocher de son immense battage médiatique avant la sortie. Cela dit, l’actrice principale de Ligre, Ananya Pandaydoit beaucoup à son mentor et producteur du film, Karan Joharpour la rapidité avec laquelle sa carrière à l’écran a progressé, et à ce titre, BollywoodLife lui a demandé lors d’une interview exclusive (avec la vedette principale du film, Vijay Devérakonda) si elle consultait toujours Karan Johar avant de signer un film à l’avenir. Voici ce que Ananya avait à dire … Regardez l’interview vidéo exclusive de Vijay Deverakonda et Anaya Panday sur Liger du réalisateur Puri Jagannadh ci-dessus …