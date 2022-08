L’actrice Liger Ananya Panday admet qu’elle est affectée par les trolls : “Je veux que les gens m’aiment en tant qu’acteur”

Ananya Panday n’est pas étrangère aux trolls. La fille de Chunky Panday est souvent arrêtée par les internautes, que ce soit pour ses commentaires, ses capacités d’actrice ou ses apparitions. Elle est actuellement occupée à promouvoir son prochain film Liger avec Vijay Deverakonda. Au cours de son interaction avec les médias, Ananya a admis avoir été affectée par la pêche à la traîne en ligne. Elle a dit qu’elle voulait que les gens l’aiment en tant qu’actrice.

Lorsqu’on a demandé à Ananya si les trolls lui faisaient des ravages, elle a déclaré à India Today : “Je pense que cela dépend du jour. Évidemment, certains jours, je suis très affectée. Et puis certains jours, je ne suis pas dérangée. Et c’est normal, c’est une réaction humaine que vous auriez. Je viens de réaliser qu’il n’y a rien de mieux que de continuer à travailler dur et de m’assurer que mon travail parle de lui-même. Mais ça va. Je ne suis pas pressé. Je veux juste faire mes preuves et je veux que les gens m’aiment en tant qu’acteur.”

Pendant ce temps, Liger a été confronté à des appels au boycott d’internautes après que Vijay Deverakonda ait soutenu Aamir Khan contre la tendance haineuse sur les réseaux sociaux. Cependant, Vijay n’est pas affecté par la négativité et a déclaré qu’il faisait confiance à Dieu et avait les bénédictions de sa mère. Il a également déclaré que si le film échouait, il ne le prendrait pas à cœur.

Liger est l’histoire d’un garçon et de sa mère qui viennent d’une petite ville. Ce garçon a de grands rêves pour lui et son pays. C’est un combattant. Cette histoire rejoint de nombreux Indiens qui viennent avec de plus grands rêves et qui veulent se faire un nom. Vijay se rapporte au scénario et est convaincu que le public se connectera à l’histoire.

Réalisé par Puri Jagannadh, le film d’action sportive présente Vijay Deverakonda en tant que boxeur titulaire du MMA, aux côtés d’Ananya Panday, et la légende de la boxe Mike Tyson fera une apparition dans le film. C’est en première le 25 août.