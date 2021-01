Royal. Légendaire. Une reine.

Ce sont les adjectifs souvent invoqués à la mention du nom de Cicely Tyson. L’actrice et icône chérie, qui a été nominée pour la première fois aux Oscars pour « Sounder » de 1972 et 45 ans plus tard a été honorée d’une statuette en or honorifique pour son œuvre, est décédée jeudi à 96 ans, confirme son manager Larry Thompson à USA TODAY.

« Le cœur lourd, la famille de Mlle Cicely Tyson annonce sa transition pacifique cet après-midi. En ce moment, veuillez permettre à la famille son intimité », a déclaré Thompson dans un communiqué.

La mort de Tyson survient la même semaine que son mémoire, «Just As I Am», a été publié.

«J’ai dirigé la carrière de Mlle Tyson pendant plus de 40 ans, et chaque année a été un privilège et une bénédiction», a indiqué la déclaration de Thompson. « Cicely a pensé à son nouveau mémoire comme un arbre de Noël décoré de tous les ornements de sa vie personnelle et professionnelle. Aujourd’hui, elle a placé le dernier ornement, une étoile, au sommet de l’arbre. »

Grâce à Tyson, les femmes noires ont été représentées de manière ronde et robuste pendant sept décennies sur des écrans petits et grands. Elle a ouvert la voie à des rôles illustrant la vie de femmes allant de la fictive esclave devenue militante Jane Pittman et de l’éducatrice Marva Collins à la militante Coretta Scott King et à l’abolitionniste Harriet Tubman.

Pourtant, il est difficile de dire à quel point l’actrice a imprégné la culture américaine au fil des décennies. Tyson a contribué à donner vie à « Roots » en 1977 en tant que Binta, la mère de Kunta Kinte; elle a volé la vedette dans «Fried Green Tomatoes» en 1991, a donné du poids à «The Help» de 2011 et a ancré des séries télévisées modernes telles que «House of Cards» et «How to Get Away With Murder».

L’actrice a remporté trois Emmys et un Tony Award, et a reçu un honneur du Kennedy Center en 2015. «Les Afro-Américains tiennent Cicely en si haute estime, elle est une reine pour nous», a déclaré Tyler Perry en 2018. «Elle ne jouerait que des rôles. qui nous a servi.

L’actrice est née à Harlem en 1924 d’un père charpentier et d’une mère employée de maison, tous deux immigrés des Antilles. Après avoir terminé ses études secondaires, elle a commencé comme secrétaire de la Croix-Rouge américaine avant de décider d’essayer de devenir mannequin. À la fin des années 1950, Tyson était en plein essor dans l’industrie, couvrant des magazines comme «Essence» et «Jet».

Elle est notoirement allée à l’encontre des conseils de sa mère lorsqu’elle a décidé de devenir actrice. Tyson a été expulsée de la maison de sa mère et les deux n’ont pas parlé pendant deux ans. (Ce sont « Sounder » et « Jane Pittman » qui ont valu les premiers éloges de sa mère.)

Tyson a commencé sur scène à New York, avant de se frayer un chemin à la télévision par le biais de petits rôles dans des émissions comme «I Spy», «Naked City», «The Bill Cosby Show» et «Nurses». Sa carrière cinématographique a été une brûlure plus lente, car Tyson a activement évité les films de «blaxploitation» populaires à la fin des années 60 et au début des années 70.

Au fur et à mesure que ses opportunités se développaient, son insistance à rester fidèle aux femmes qu’elle représentait augmentait également. Tyson a insisté sur le fait qu’elle portait ses cheveux naturels et en fonction du rôle qu’elle jouait, lançant un engouement pour les cheveux naturels. Après avoir porté les cheveux courts en tant que secrétaire Jane Foster dans «East Side / West Side», «j’ai reçu des lettres de coiffeurs de tout le pays me disant que j’affectais leur entreprise parce que leurs clients se faisaient couper les cheveux pour pouvoir les porter comme la fille à la télévision », a-t-elle déclaré à Oprah Winfrey.

Puis vint « Sounder ». Le film traitait de la tension économique et personnelle des métayers noirs de la Louisiane à l’époque de la dépression. Jouant la matriarche compliquée de la famille Rebecca Morgan (qui est apparue dans Cornrows, à l’insistance de l’actrice), la performance de Tyson lui a valu une nomination aux Oscars de la meilleure actrice, bien que le prix soit allé à Liza Minnelli pour «Cabaret».

Deux ans plus tard, Tyson est entrée dans l’histoire en tant que première femme noire à remporter le prix de la meilleure actrice principale Emmy pour « Jane Pittman », l’un des premiers projets télévisés à dépeindre la triste réalité de l’expérience afro-américaine dans le Sud profond pendant la transition hors de asservissement. Tyson a finalement été nominé pour 16 Emmys, remportant un troisième Emmy pour son rôle de soutien dans la mini-série 1984 « Oldest Living Confederate Widow Tells All ».

Elle est restée l’une des actrices les plus prolifiques du siècle dernier, travaillant régulièrement tout au long de ses années 80 et 90. En 2013, après trois décennies d’absence de la scène, Tyson a joué dans la production de Broadway de « The Trip to Bountiful », un projet basé sur une pièce de 1953 de Horton Foote sur une femme âgée, mal du pays, impatiente de retourner dans sa ville natale rurale au Texas.

Tyson avait vu le film original de 1985 « Bountiful », qui mettait en vedette Geraldine Page, dans un théâtre. «Je suis allée directement au bureau de mon agent et je lui ai dit: ‘Tu m’apportes mon’ Trip to Bountiful ‘et je vais prendre ma retraite’, a rappelé l’actrice dans un épisode de la Master Class d’Oprah. » J’ai dit: ‘Je veux juste un plus grand rôle, et puis j’ai terminé. Je ne serai pas gourmand, je sortirai juste du tableau. Il m’a regardé et il a ri. «

Près d’un quart de siècle plus tard, la fille de Foote a approché Tyson pour adapter le film pour Broadway avec une distribution entièrement noire.

L’adaptation cinématographique de « Bountiful » a valu à Page un Oscar en 1986, et 26 ans plus tard, le projet a engendré une magie similaire pour Tyson, qui a remporté son premier Tony Award à 88 ans pour la pièce. Sa performance a captivé; le public était connu pour chanter avec l’actrice quand, au milieu de la pièce, elle s’est lancée dans l’hymne «Blessed Assurance». Un an plus tard, Tyson reprend son rôle principal dans l’adaptation du téléfilm pour Lifetime (qu’elle a produit par la direction).

En 2015, elle revient à Broadway dans « The Gin Game » face à James Earl Jones.

Au fil des ans, Tyson a laissé une impression indélébile dans des films tels que «Le fleuve Niger», «Bustin ‘Loose», «À cause de Winn-Dixie», «Le cœur est un chasseur solitaire», «Le journal d’une femme noire folle» et Les films « Madea » de Tyler Perry. En 2018, à 93 ans, elle tournait toujours des épisodes de «Comment s’en sortir avec le meurtre» en tant que mère de Viola Davis.

Pour Davis enfant, regarder Tyson sur son écran de télévision dans «Jane Pittman» «a changé ma vie». « Voir quelqu’un qui me ressemblait accomplir de grandes choses … Mlle Tyson m’a donné la permission de rêver », a-t-elle dit, tout en portant un toast à Tyson aux honneurs du Kennedy Center.

Mais Tyson a gardé ses détails plus intimes près du gilet, discutant rarement de sa vie amoureuse, y compris de sa relation avec la légende du jazz Miles Davis. Les deux ont commencé à se fréquenter en 1966 (Tyson est apparu sur la couverture de l’album de Davis de 1967, « Sorcerer ») et se sont mariés pendant sept ans, de 1981 à 1988.

Tyson, qui est souvent reconnu pour avoir aidé le trompettiste à se remettre de sa dépendance à l’alcool, a qualifié la leur de relation «tumultueuse». « Vous avez deux personnes qui sont tellement enrichies, bénies par des talents incroyables. Je pensais qu’il l’était. Il pensait que je l’étais. Et ce qu’il faut pour vivre au jour le jour avec ça », a-t-elle déclaré à Don Lemon de CNN en 2013. « Il y en a. tant de facettes à une double vie qui est complètement étrangère à la plupart des gens. Il y a eu certains des moments les plus incroyables de ma vie qui m’ont été offerts à travers lui. »

Était-il l’amour de sa vie? « Ce n’est pas vos affaires! » elle a ri. Mais selon Kerry Washington aux honneurs du Kennedy Center, chaque année le jour de l’anniversaire de Davis, elle se rendait dans un club de jazz pour entendre une interprétation de « My Funny Valentine ».

Tyson était un mécène de longue date des arts, et en 2016, le président Obama lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté, rappelant comment l’actrice avait déclaré qu’elle «n’accepterait pas de rôles à moins qu’ils ne nous projettent, en particulier les femmes, sous un jour réaliste et traitent avec nous en tant qu’êtres humains.

Obama a ajouté: « Les convictions et la grâce de Cicely nous ont aidés à voir la dignité de chaque beau souvenir de la famille américaine. »

Recevant son Oscar d’honneur en 2018 à Los Angeles, Tyson ému a fait tomber la maison tout en brandissant la statue dorée sur scène. «Maman, je sais que tu ne voulais pas que je fasse ça», dit-elle, «mais je l’ai fait et c’est ici.

Dans les dernières pages de ses mémoires, publiées quelques jours avant sa mort, Tyson a réfléchi à la façon dont elle espérait qu’on se souvienne d’elle.

«Ici, dans mes années crépusculaires, alors que mon arbre de Noël tourne et scintille, les gens me demandent toujours quel héritage je veux laisser – quelles racines sous mon sol j’espère le plus me survivre. Je veux rentrer chez moi sachant que j’ai aimé généreusement, même imparfaitement. Je veux avoir l’impression d’incarner si pleinement notre humanité qu’elle nous a fait rire et pleurer, qu’elle nous a rappelé nos fragilités communes.

« Je veux être rappelé comme celui qui a mis mes épaules au service des femmes noires, comme celui qui nous a fait marcher plus grand et imaginer plus grand pour nous-mêmes. Je veux savoir que j’ai fait de mon mieux avec ce que Dieu m’a donné – juste comme je suis. »