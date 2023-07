L’actrice Lauren Branning d’EastEnders, Madeline Duggan, méconnaissable 13 ans après avoir quitté le rôle de savon

L’ANCIENNE actrice d’EastEnders, Madeline Duggan, semble méconnaissable 13 ans après son apparition à la télé.

La star, qui incarnait Lauren Branning dans le feuilleton, s’est métamorphosée en une jeune femme très glamour.

L’air incroyable, Madeline – maintenant âgée de 29 ans – a posté une photo en vacances à Marbella cette semaine, vêtue d’une robe noire transparente.

On peut la voir tenant un verre de vin alors qu’elle prend une pose sensuelle pour la caméra.

La superbe brune a tenu les fans au courant de son voyage et a également partagé un instantané dans son bikini.

Madeline n’avait que 12 ans lorsqu’elle a été choisie pour jouer le rôle de Lauren Branning en 2006, l’aînée des enfants de Tanya et Max Branning dans le feuilleton BBC One.

Ses intrigues incluaient de découvrir que son père avait une liaison et d’être ciblé par le pédophile de Walford, Tony King (qui se trouvait également être le beau-père de son amie Whitney Dean).

Mais après quatre ans dans le rôle, Madeline l’a appelé, laissant sa place à Jacqueline Jossa en 2010, qui a incarné Lauren jusqu’à son propre départ de la série en 2018.

Les rôles de Madeline ont été limités ces dernières années, mais elle reste sous contrat avec un agent intérimaire.

Elle a réservé des rôles pour Sky Atlantic dans The Tunnel, Dates de Channel 4 et By Any Means de la BBC.

Il a récemment film les crédits incluent également une apparition dans Amazon Prime’s Maybe I’m Fine et elle reste une actrice de voix off à succès.

Cependant, elle a précédemment admis qu’elle travaillait également à temps partiel dans un cabinet médical pour gagner sa vie, car « être une actrice au chômage ne paie pas ».