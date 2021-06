« L’actrice la mieux payée d’impôts », Kangana Ranaut n’a pas encore payé « la moitié des impôts de l’année dernière », révèle l’acteur

Après sa suspension de Twitter, Kangana Ranaut est devenue très active sur sa page Instagram. Mercredi, l’actrice lauréate d’un National Award a pris connaissance de son histoire sur Instagram et a expliqué comment elle a tardé à payer la moitié de l’impôt de l’année dernière. Se disant «l’actrice la plus imposable», Kangana a partagé une capture d’écran d’un rapport sur la politique Each One Pay One du Centre.

Kangana a écrit: « Même si je suis soumis à la tranche d’imposition la plus élevée, je paie près de 45% de mon revenu en tant qu’impôt, même si je suis l’actrice la plus imposable, mais parce que je n’ai pas encore payé la moitié de mes impôts l’année dernière, je n’ai pas encore payé la moitié de mes impôts l’année dernière, première fois de ma vie, je paye des impôts en retard, mais le gouvernement me fait payer des intérêts sur l’argent des impôts en attente. »

Ranaut a ajouté: « Je me réjouis toujours de cette décision, le temps pourrait être difficile pour nous individuellement, mais ensemble, nous sommes plus difficiles que le temps. »

Pendant ce temps, Kangana qui est de retour à Mumbai profite des pluies. L’acteur a montré son côté romantique sur Instagram en écrivant : « Rien n’est plus romantique que les pluies de Mumbai, mais les célibataires peuvent simplement rêver. Qui est fait pour moi, s’il vous plaît, présentez-vous na. »

L’acteur de ‘Queen’ a écrit plus tôt: « Qui peut tous ressentir un jaillissement soudain de sentiments heureux, de pensées pétillantes et de nouvelles idées avec le début du mois de juin? Il y a un changement massif dans la façon dont je me suis senti agité et fatigué tout au long des mois d’avril et de mai. J’espère que cette sensation pétillante et pétillante se maintiendra… »

Côté travail, ses prochains films sont « Thalaivi », « Dhaakad » et « Tejas ».