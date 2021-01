Kristy Swanson s’est souvenue des règles strictes d’Hollywood sur l’unanimité politique après que l’actrice ait demandé à être retirée de deux autres films produits par John Hughes si le camée du président Donald Trump dans «Home Alone 2» était effacé.

«Si l’annulation de la culture va vraiment faire retirer Donald Trump du film de John Hughes ‘Home Alone’, alors pour soutenir mon président, j’aimerais me voir officiellement retiré des films de John Hughes ‘Pretty in Pink’ et ‘ La journée de congé de Ferris Bueller », Swanson a déclaré sur Twitter.

Si Cancel Culture va vraiment faire retirer Donald J. Trump du film de John Hughes «Home Alone», alors pour soutenir MON PRÉSIDENT, j’aimerais me voir officiellement retiré des films de John Hughes, «Pretty In Pink »Et« Le jour de congé de Ferris Buhler. »😂 – Kristy Swanson (@KristySwansonXO) 15 janvier 2021

La réaction hollywoodienne a été féroce, avec des célébrités telles que le comédien Patton Oswalt et l’actrice Rosanna Arquette qui ont explosé Swanson. «Pourquoi détestez-vous l’Amérique?» Demanda Oswalt.

C’est faible, Kristy. J’ai été retiré de AS BON COMME IL OBTIENT et BAD SANTA des années avant que Trump PENSE même de se présenter à la présidence. Voilà comment je soutiens MON leader. Pourquoi détestez-vous l’Amérique? https://t.co/R3zZ1HbrjT – Patton Oswalt (@pattonoswalt) 16 janvier 2021

Nous aussi. – ✌🏼rosanna arquette (@RoArquette) 16 janvier 2021

Mec, c’est bon, sortez-la. Aucun problème. 😂😂😂 – Antony Starr (@antonystarr) 16 janvier 2021

L’acteur Ken Olin était parmi les répondants les plus avides d’annulations, déclarant « Retweetez si vous êtes d’accord avec la suppression de Kristy Swanson de tous les films dans lesquels elle a joué. »

Retweeter si vous êtes d’accord avec @KristySwansonXO étant supprimée de tous les films dans lesquels elle était. https://t.co/L5z5aUDvcS – ken olin (@ kenolin1) 16 janvier 2021

De nombreux critiques, tels que les actrices Jane Lynch et Yvette Nicole Brown, ont critiqué la carrière de Swanson, suggérant qu’elle n’est pas assez importante pour être pertinente. Quand il a été souligné que Swanson a joué dans « Buffy contre les vampires » et a plus de 90 crédits d’acteur, a rétorqué Brown: «Je ne sais pas ou je m’en fiche. Son CV n’est pas important. Ce qui est, c’est qu’elle soutient toujours un mec qui a incité une émeute du Klan où six personnes sont mortes… »

Je ne sais pas ou je m’en fiche. Son CV n’est pas important. Ce qui EST, c’est qu’elle soutient toujours un mec qui a incité une émeute du Klan où six personnes sont mortes soit sur les lieux, soit un jour plus tard – une de leur propre main. Elle se range du côté de ça et déplore le fait qu’il ne soit pas dans un film?! #GirlBye – yvette nicole marron (@YNB) 17 janvier 2021

Je suis désolé. Qui êtes vous? – Jane Lynch (@janemarielynch) 16 janvier 2021

Brown faisait référence à l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis, que les démocrates et certains républicains ont accusé Trump d’avoir incité. Parmi de nombreux autres efforts pour punir Trump et ses alliés, les critiques ont suggéré que la courte apparition du président dans le film de 1992 «Seul à la maison 2» être supprimé numériquement.

Je ne me reposerai pas tant qu’il ne sera pas retiré de cette scène dans Home Alone 2 – Matt Navarra (@MattNavarra) 8 janvier 2021

Swanson a eu des rôles relativement petits dans les deux films produits par Hughes dans lesquels elle est apparue comme Duckette dans « Belle en rose » et sa camarade de classe Simone Adamley «Le jour de congé de Ferris Bueller.»

L’acteur Matt Walton a fait valoir qu’il serait relativement facile de couper une ligne de Swanson en «La journée de congé de Ferris Bueller» puis s’est donné un coup de pied pour aller jusqu’à rechercher son rôle. Là encore, le mini-discours de Swanson expliquant l’absence du personnage principal de l’école pourrait être considéré comme faisant partie intégrante de l’histoire par certains puristes du cinéma.

Elle a eu un discours à Ferris («J’ai entendu parler du frère de la sœur de ma mère…») Ce serait une réédition assez facile. Je ne sais pas pourquoi elle a offert son seul revenu résiduel, cependant. & Je ne vais pas googler son walk-on dans Pretty in Pink. Je suis déjà en colère contre moi-même pour avoir travaillé si dur. pic.twitter.com/uWg4445erQ – Matt Walton (@themattwalton) 16 janvier 2021

«Euh, il est malade,» Dit Simone Adamley. «La petite amie du frère du petit ami de la sœur de ma meilleure amie a entendu parler de ce type qui connaît ce gamin qui accompagne la fille qui a vu Ferris s’évanouir à 31 Flavours la nuit dernière. Je suppose que c’est assez sérieux.

