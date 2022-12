L’actrice Kirstie Alley décède à 71 ans — RT Games & Culture

L’actrice hollywoodienne Kirstie Alley est décédée à l’âge de 71 ans après une bataille contre le cancer, selon des membres de la famille, qui ont noté que la maladie n’avait été découverte que récemment.

Les deux enfants d’Alley ont marqué son décès dans une déclaration publiée lundi sur ses comptes officiels de médias sociaux, la saluant “iconique” apparitions au cinéma et à la télévision et elle “le goût et la passion de la vie.”

“Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, féroce et aimante est décédée après une bataille contre le cancer, découverte récemment”, dit le communiqué, ajoutant que Alley “était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force” avant sa mort.

Bien que l’actrice ait décroché son rôle principal dans l’émission télévisée “Cheers” – pour laquelle elle a remporté au moins trois prix majeurs et a été nominée pour d’innombrables autres – Alley passera plus tard au grand écran, jouant ou co-vedette dans des films tels que ‘Star Trek II: The Wrath of Khan’ (1982), ‘Drop Dead Gorgeous’ (1999) et la série ‘Look Who’s Talking’ (1989-1993).















L’acteur John Travolta, qui a joué aux côtés d’Alley dans les trois films “Look Who’s Talking”, a rendu hommage à son défunt ami sur les réseaux sociaux.

“Kirstie était l’une des relations les plus spéciales que j’aie jamais eues. Je t’aime Kirstie. Je sais qu’on se reverra” a-t-il déclaré dans un post Instagram.

Alley a courtisé la controverse plus tard dans sa carrière, recevant des critiques sur ses opinions politiques conservatrices, à savoir son soutien à l’ancien président américain Donald Trump, ainsi que son appartenance à l’Église de Scientologie. Bien que les détracteurs aient qualifié l’organisation de secte, Alley a crédité son programme de désintoxication pour sa propre sobriété après un combat antérieur contre la toxicomanie.