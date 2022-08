L’actrice Keilani Rose se remet en Colombie-Britannique après avoir tourné

Un artiste de la Colombie-Britannique se remet d’une balle dans la poitrine à Los Angeles le mois dernier.

Keilani Rose est peut-être mieux connue pour avoir joué Miigwan dans la série Hulu Shoresymais elle est aussi danseuse, DJ et cinéaste.

Le 4 juillet, elle a été abattue par un inconnu alors qu’elle était déposée à son appartement. La fusillade lui a laissé des côtes fracturées et un poumon droit effondré, ainsi que des factures médicales importantes.

Rose se remet actuellement avec sa famille en Colombie-Britannique après deux opérations. Sa convalescence physique devrait prendre trois mois.

Dans une vidéo récente sur Instagram, la femme autochtone de 30 ans a remercié ses amis et ses fans pour leur soutien après l’incident, qu’elle a dit qu’elle essaie toujours de traiter.

“Je voulais juste venir ici pour vous faire savoir que je vais bien”, dit-elle au début de la vidéo.

“Je me sens au-delà de OK, en ce moment. Je suis submergé par tant d’amour, tant de gratitude et tant d’émerveillement.”