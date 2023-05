L’actrice Karen Taylor d’EastEnders, Lorraine Stanley, regarde des mondes loin d’Albert Square dans un cliché glam de vacances en banque

Lorraine Stanley d’EASTENDERS ne pouvait pas être plus différente de son personnage sur le feuilleton alors qu’elle éblouissait dans un ensemble bleu électrique.

L’actrice, qui joue Karen Taylor, a posé à côté de son neveu après qu’ils aient été invités à rencontrer les joueurs du Portmouth FC.

Habillée aux couleurs du club pour l’occasion, Lorraine était incroyable dans un pantalon ample en lin bleu.

Elle a ajouté un haut à manches courtes de la même couleur et s’est glissée dans une paire de sandales compensées.

Contrairement à son adorable personnage dont les cheveux sont généralement en chignon négligé, les mèches blondes de Lorraine étaient lisses et reposaient juste en dessous de ses clavicules.

Elle semblait avoir attrapé un bronzage, montrant une lueur saine sous une palette de maquillage naturelle.

« Honoré d’être invité au club de football de Pompey ! J’emmène mon neveu Buddy qui est fou de football, il est tellement excité de rencontrer les joueurs », a-t-elle écrit dans la légende.

Elle a également partagé des clichés de la loge des invités du club, où elle et son neveu ont posé avec les joueurs.

« Aimer votre tenue!!! Cette couleur te va vraiment xx » a écrit un fan.

« J’adore ta tenue Lorraine, d’où vient-elle ? Profitez de votre journée », a lancé un autre.

Un troisième a dit: « Aw @lorraine_stanley_ tu es magnifique blues donc tu x »

Partageant des photos d’elle et des joueurs, elle a écrit : « Merci @pompey de nous avoir invités au jeu et de nous avoir traités comme des rois ! Nous avons passé la meilleure journée, merci aux joueurs pour la rencontre et l’accueil.

Lorraine est sur le feuilleton depuis 2017 en tant que Karen sans fioritures, bouffée de cigarettes, cœur d’or.

Elle est arrivée sur Albert Square avec ses enfants et son chien Bronson et est devenue la favorite des fans.

Avant de rejoindre EastEnders, elle a joué Pearl Wisdom dans le tout premier épisode de Call the Midwife.

Elle a également été sur EastEnders auparavant en tant que Big Mo Harris dans un épisode de flashback en 2004 et en tant que Thelma Bragg pour un court passage en 2016.

Lorraine a également travaillé dans des films, dont London to Brighton, Made in Dagenham, Tom Hardy’s Legend où elle a joué le rôle de barmaid dans le célèbre pub Blind Beggar.

Bbc

Le personnage de Lorraine Karen Taylor sur EastEnders[/caption]