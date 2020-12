Une jeune actrice a donné une performance royale pour le prince Charles et Camilla – vêtue de ses vêtements de travail de supermarché alors qu’elle devait se précipiter directement du théâtre pour commencer son quart de huit heures.

Tash Marshall a interprété sa pièce pour une femme Half Breed au couple royal jeudi au Soho Theatre de Londres, avant de partir travailler dans un magasin Morrisons.

C’était la première représentation sur place depuis la première COVID-19[feminine le verrouillage a commencé en mars. Les lieux artistiques étant fermés pendant des mois pendant la pandémie, beaucoup de ceux qui travaillent dans l’industrie ont dû trouver des sources de revenus supplémentaires.

Image:

La jeune actrice a été félicitée pour son « dévouement » par la famille royale après son spectacle



Après sa performance, la jeune actrice, du Wiltshire, a dit au prince et à sa femme: « Je dois y retourner plus tard donc c’était plus facile [my uniform] sur, je serai tellement pressé.

«C’est un tel plaisir de vous rencontrer.

« Le théâtre m’a tellement soutenu que j’ai sauté sur l’occasion de me produire aujourd’hui. »

« C’est merveilleux, un tel dévouement, » Charles a répondu. « J’ai vraiment apprécié le spectacle et je prie pour que vous puissiez tous ouvrir bientôt. Je vous souhaite plein succès. »

Charles et Camilla a également visité le club 100 à proximité, qui a accueilli des groupes tels que les Sex Pistols et Oasis au fil des ans, lors d’un voyage dans des lieux de divertissement historiques pour découvrir comment l’industrie a été affectée par coronavirus.

Après une performance de l’auteure-compositrice-interprète Emily Capell et du batteur Matt Cowley, la duchesse de Cornouailles s’est souvenue de certains de ses actes préférés, affirmant qu’elle était une grande fan de The Faces and Sir Rod Stewart.

La duchesse a déclaré qu’elle avait vu le groupe en direct et avait même demandé à Sir Rod de se produire à la fête du 60e anniversaire de son mari.

Image:

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont également visité le lieu du 100 Club



Elle a également félicité Capell pour sa coiffure en ruche et a plaisanté: « J’avais l’habitude d’avoir mes cheveux comme ça dans les années 60, donc je connais votre douleur. »

Se tournant vers Charles, Capell dit: « Et vous aimez les trois degrés, monsieur? »

Le prince, 72 ans, qui aurait eu une relation amoureuse avec la chanteuse de Three Degrees Sheila Ferguson, a ri et a déclaré: « C’était il y a très longtemps. »

Les secteurs de l’hôtellerie et du divertissement ont été complètement fermés lors du premier verrouillage, ce qui expose les sites à un risque de fermeture permanente, et de nombreux travailleurs sont toujours confrontés à de graves menaces pour leurs moyens de subsistance alors que l’industrie continue de lutter.

Le Soho Theatre prévoit de commencer à accueillir des invités payants pour une sélection de représentations à petite échelle socialement distancées dès la semaine prochaine – ses premières performances live depuis mars.