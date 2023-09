L’actrice Jawan Nayanthara semble méconnaissable dans cette vieille vidéo ; les internautes se demandent si c’est la même personne

Jawan actrice Nayanthara est l’une des femmes les plus glamour du cinéma du sud de l’Inde, et sa beauté laisse souvent ses fans fascinés. Mais cette vieille vidéo de l’actrice qui devient virale sur internet en a laissé beaucoup perplexes, et vous ne pourrez plus la reconnaître. Nayanthara. Dans cette vieille vidéo virale, Jawan L’actrice Nayanthara a l’air totalement méconnaissable, et même les internautes se demandent si c’est la même personne.Nayanthara’Cette ancienne vidéo est la preuve qu’elle a parcouru un long chemin et qu’elle a énormément travaillé sur elle de la tête aux pieds. Aujourd’hui, elle est connue comme la superstar féminine et toutes les actrices la prennent comme source d’inspiration, y compris Samantha Ruth Prabhu, qui admire son parcours.

Regardez l’ancienne vidéo de Nayanthara où elle a l’air totalement méconnaissable.

Parler de Nayanthara Récemment, elle a fait la une des journaux car certains rapports affirmaient qu’elle était en colère contre le réalisateur de Jawan. Atlée pour avoir coupé ses rôles, mais plus tard, elle a démenti la nouvelle en souhaitant à Atlee son anniversaire, et il y a juste un jour, Shah Rukh Khan a également réagi au fait que le personnage de Nayanthara, Narmada, ait passé un petit temps à l’écran et l’a qualifié de malheureux.

J’ai aussi senti que l’histoire de Narmada en tant que mère célibataire était incroyable. Malheureusement, dans l’ordre des choses, nous n’avons pas pu trouver plus de temps d’écran, mais c’était également merveilleux. #Jawan https://t.co/QStZVAOMxC Shah Rukh Khan (@iamsrk) 22 septembre 2023

Eh bien, tout compte fait, nous avons adoré Nayanthara dans Jawan et nous avons hâte que l’actrice annonce bientôt son deuxième film Bollywood. Pour l’instant, il y a des rapports selon lesquels elle aurait retrouvé Prabhas après 16 ans, car ils sont tous prêts à jouer Shiv-Parvathi dans une apparition spéciale dans le film sud Kannappa.

#Prabhas et #Nayanthara font équipe après 16 ans pour le film #Kannapa mettant en vedette #MandchouVishnu comme chef de file Ils seront vus dans les rôles de Lord Shiva et Maa Parvati pic.twitter.com/FaRXphjIsm Culture quotidienne (@DailyCultureYT) 23 septembre 2023

Actrice #Madhubala confirme #Prabhas et #Nayanthara faire partie de #Kannapa Nous allons revoir cette paire après 16 ans ???pic.twitter.com/js1CFjaXyR Je vous salue Prabhas (@HailPrabhas007) 23 septembre 2023

Les fans rayonnent de joie de voir Prabhas et Nayanthara ensemble à l’écran après 16 ans.