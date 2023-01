L’actrice italienne Gina Lollobrigida est décédée à l’âge de 95 ans, selon l’agence de presse ANSA.

Elle était l’une des actrices européennes les plus en vue des années 1950 et du début des années 1960 et a joué dans Le Bossu de Notre-Dame et Salomon et Saba.

Lollobrigida est devenu photographe et sculpteur après s’être éloigné du monde du cinéma.