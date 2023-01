L’actrice interstellaire Jessica Chastain rejoint d’autres célébrités d’Hollywood et fait l’éloge du film SS Rajamouli RRR avec Ram Charan, Jr NTR et Alia Bhatt [View Tweet]

SS Rajamouli film RRR est l’un des plus grands films hindi qui ont conquis les cœurs partout dans le monde. Il a gagné des cœurs juste en Inde mais à l’étranger, c’est-à-dire à Hollywood. Et nous ne parlons pas seulement de célébrités, mais les films gagnent également gros en étant nominés à divers prix internationaux et festivals de films. Et maintenant, Interstellaire actrice Jessica Chastain a également fait l’éloge du film. RRR a été salué par de nombreuses célébrités populaires d’Hollywood. De nombreuses célébrités internationales ont également fait l’éloge de RRR sur Twitter et Jessica Chastain a également fait l’éloge du film.

Jessica Chastain fait l’éloge du film RRR réalisé par SS Rajamouli

RRR a beaucoup fait les gros titres dans Entertainment News. Même avant la sortie du film, le film réalisé par SS Rajamouli s’est rendu partout et a conquis des cœurs à l’étranger. Les gens adorent tout le film et apprécient même la chanson, Nattu Nattu. Et maintenant, Jessica Chastain a fait l’éloge de RRR. Elle a partagé un clip vidéo de Nattu Nattu qui est présenté par Variance Films aux Oscars 2022 pour la meilleure chanson originale. Jessica a partagé le tweet et a déclaré : “Regarder ce film était une telle fête.” Découvrez son tweet ici:

Regarder ce film était une telle fête ? https://t.co/ew9pg5YwCn Jessica Chastain (@jes_chastain) 6 janvier 2023

Les célébrités hollywoodiennes louent le film SS Rajamouli RRR

Avengers: le réalisateur de Endgame Russo Brothers, le réalisateur de Doctor Strange Scott Derrickson, le réalisateur des Gardiens de Galax James Gunn, le co-scénariste de Problem Child Larry Karaszewski a fait l’éloge du film et a déclaré que les gens qui sont tombés au cinéma sont morts, ils ne regardent pas au bon endroit et ont tagué RRR.

En parlant de RRR, le film est un drame d’époque fictif qui met en vedette Ram Charan, Jr NTR< alia Bhatt, Ajay Devgn et d'autres célébrités. SS Rajamouli a remporté le prix du meilleur réalisateur au New York Film Critics Circle. Lors du discours d'acceptation, Rajamouli a déclaré que l'Occident avait réagi au RRR de la même manière que l'avaient fait les Indiens.