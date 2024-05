L’actrice Hallmark Mamie Laverock sous assistance respiratoire après être tombée d’un balcon de 5 étages

VANCOUVER (WJW) – Une actrice adolescente de Hallmark a subi des blessures potentiellement mortelles après que ses proches ont déclaré qu’elle était tombée de cinq étages d’un balcon au Canada au cours du week-end.

Mamie Laverock, mieux connue pour avoir interprété Rosaleen Sullivan dans la série Hallmark « When Calls the Heart », est désormais sous assistance respiratoire, selon un Page GoFundMe organisé par les membres de la famille.





La page a été créée à l’origine après que le jeune de 19 ans ait souffert d’une urgence médicale le 11 mai. Selon les organisateurs, Laverock a d’abord été transporté dans un hôpital de Winnipeg, puis transféré à Vancouver.

« Son rétablissement n’est pas clair pour le moment, mais elle est en vie et montre des signes d’amélioration », pouvait-on lire à l’époque.

Dimanche dernier, après avoir passé deux semaines en soins intensifs, ses proches affirment que Laverock a été conduite sur un balcon « d’où elle est tombée de cinq étages », le Page GoFundMe dit.

Les membres de la famille poursuivent en disant que Laverock a subi des blessures potentiellement mortelles et a subi plusieurs interventions chirurgicales importantes.

« Nous sommes tous dévastés, sous le choc, en cette période extrêmement difficile », a déclaré la famille dans le communiqué.

Jusqu’à présent, le Page GoFundMe a amassé plus de 24 000 $ CAD.

La costar Johannah Newmarch, qui joue la mère de Laverock dans la série, s’est rendue sur les réseaux sociaux lundi pour montrer son soutien.

« J’aime cette famille, mon cœur est brisé », a déclaré Newmarch sur X. « Une période dévastatrice pour tous ceux qui prennent soin de Mamie. S’il vous plait aidez si vous le pouvez. Ils ont besoin de tout le soutien possible pour s’en sortir. »

Hallmark Media a publié une déclaration à Personnes et d’autres médias, déclarant : « Nous sommes profondément attristés d’apprendre la nouvelle concernant Mamie. En tant que membre bien-aimé de notre Quand le coeur t’appelle communauté, nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, paix, réconfort et beaucoup de prières pendant cette période difficile.

Selon BDIMLaverock est également apparu dans le film « This Means War » de 2012 et dans le film « The Hollow Child » de 2017.