L’actrice Flora Saini donne des éclaircissements, dit « n’avoir jamais interagi avec Raj Kundra et son assistant Umesh Kamat » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Flora Saini, qui a joué un rôle central dans la comédie d’horreur Stree, a récemment publié une clarification sur les réseaux sociaux après que son nom a fait surface dans de prétendues conversations WhatsApp de Raj Kundra et de son assistant Umesh Kamat.

Flora a claqué les rumeurs et a précisé qu’elle n’avait « jamais interagi avec Kundra et Kamat ». « Je n’ai pas leurs numéros et je n’ai jamais eu d’interaction avec l’un ou l’autre », a-t-elle déclaré.

Raj Kundra a été envoyé en détention judiciaire de 14 jours par un tribunal de Mumbai dans une affaire de pornographie mardi. Il a été arrêté le 19 juillet dans le cadre d’une affaire de production et de distribution présumées de contenu pornographique. La détention provisoire de Kundra a pris fin aujourd’hui.

Pendant ce temps, le audition de la demande de libération sous caution de Kundra à la Haute Cour de Bombay aura lieu demain.

Il y a quelques jours, la déclaration de l’actrice Shilpa Shetty a été enregistrée et une perquisition a été menée à leur résidence par les responsables de la branche criminelle de Mumbai.

Kundra, 45 ans, a été arrêté par la police le 19 juillet avec 11 autres personnes sur des accusations liées à la création présumée de films pornographiques.

Kundra a été désigné comme le principal conspirateur par la police de Mumbai qui a porté des accusations contre lui en vertu des articles 420 (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liés aux publicités et affichages obscènes et indécents) du Code pénal indien. (IPC) en plus des articles pertinents de la loi sur l’informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).

Sur le plan professionnel, Flora a figuré dans des séries Web telles que Paurashpur, Aarya et Inside Edge. Elle est devenue célèbre avec la série Gandii Baat d’ALTBalaji et a ensuite été vue dans le film de Bollywood Stree.