L’actrice et chanteuse star de “Grease” décède à 73 ans — RT Games & Culture

Olivia Newton-John, la pop star australienne d’origine britannique qui a joué aux côtés de John Travolta dans le film à succès “Grease”, est décédée à 73 ans après plusieurs combats contre le cancer.

“Dame Olivia Newton-John (73 ans) est décédée paisiblement ce matin dans son ranch du sud de la Californie, entourée de sa famille et de ses amis”, son mari, John Easterling, a déclaré lundi dans un message sur Facebook. “Nous demandons à tout le monde de respecter l’intimité de la famille pendant cette période très difficile.”

Newton-John était la fille d’un ancien agent du MI5 et sa famille a émigré à Melbourne, en Australie, en 1954, alors qu’elle avait six ans. Elle est devenue une star majeure de l’enregistrement dans les années 1970, chantant des succès radiophoniques tels que ‘N’as-tu jamais été doux’, ‘Je t’aime sincèrement’ et “Si tu m’aimes, fais-le moi savoir”.

Sa carrière a atteint de nouveaux sommets avec son rôle de ‘Sandy Olsson’ dans l’adaptation cinématographique de 1978 de la comédie musicale de Broadway ‘Graisse’. Le film a été le premier succès au box-office de cette année-là et il a produit l’une des bandes sonores les plus vendues de tous les temps. Il comportait plusieurs singles du Top 5, dont « Désespérément dévoué à vous », « Nuits d’été » et ‘Tu es celui que je veux’.















Newton-John a ensuite joué dans le film de 1980 ‘Xanadu,’ et sa chanson de 1981 ‘Physique’ a occupé la première place du palmarès musical Billboard pendant dix semaines, la plus longue séquence de ce type de cette décennie. Au total, elle a vendu plus de 100 millions de disques au cours de sa carrière musicale.

Elle a été diagnostiquée pour la première fois avec un cancer du sein en 1992, le même week-end que son père est décédé des suites d’un cancer, la forçant à annuler une tournée de concerts pour promouvoir son nouvel album. Elle est devenue une ardente défenseure des survivantes du cancer du sein et a recueilli des fonds pour la recherche. Elle a fondé le Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre, un hôpital public de Melbourne.

“Olivia a été un symbole de triomphes et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein”, dit Easterling. “Son inspiration curative et son expérience pionnière avec la médecine des plantes se poursuivent avec le Fonds de la Fondation Olivia Newton-John, dédié à la recherche sur la médecine des plantes et le cancer.”

Travolta, qui a joué ‘Danny’ dans ‘Graisse’, a rendu hommage lundi à son ancienne co-star. «Nous vous verrons sur la route et nous serons tous à nouveau ensemble. À toi depuis le premier instant où je t’ai vu et pour toujours. Votre Danny et votre John.

Une note de Newton-John sur le site Web de son hôpital public a déclaré qu’elle espérait aider à trouver des remèdes pour tous les types de cancer. “Mon rêve est qu’un jour, le Centre ONJ ne sera plus qu’une question de bien-être et nous n’aurons plus besoin de centres de cancérologie car le cancer appartiendra au passé”, dit-elle.