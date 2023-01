L’actrice et ancienne sénatrice Viola Léger, plus connue sous le nom de La Sagouine, décède à 92 ans

L’actrice, enseignante et ancienne sénatrice Viola Léger est décédée à l’âge de 92 ans.

Un communiqué de la société de gestion Le Grenier musique indique que Léger est décédé samedi à Dieppe, au Nouveau-Brunswick.

Léger était surtout connue pour son interprétation du personnage de La Sagouine dans la pièce du même nom d’Antonine Maillet, jouant le rôle plus de trois mille fois et remportant le prix Dora Mavor Moore en 1981 pour son interprétation. En 2013, elle a été reconnue par les Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène avec l’ensemble de ses réalisations artistiques pour le théâtre.

Elle a été nommée au Sénat en 2001 par le premier ministre libéral de l’époque, Jean Chrétien, représentant le Nouveau-Brunswick jusqu’en 2005.

Dans une déclaration sur Facebook, la ministre fédérale des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a écrit que l’Acadie n’aura plus jamais d’ambassadrice aussi fidèle, affirmant que La Sagouine n’était pas seulement le rôle de la carrière et de la vie de Léger, mais «représentait également un symbole de grande fierté et de ténacité. pour tous les Acadiens.

Léger a été nommé Officier de l’Ordre du Canada en 1989.

Elle a pris sa retraite de la vie publique en 2017 après avoir subi un accident vasculaire cérébral.

Les arrangements funéraires seront annoncés prochainement.

La Presse Canadienne

