L’actrice et activiste Jane Fonda suit un traitement pour un lymphome non hodgkinien

Jane Fonda dit qu’elle a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien et qu’elle a commencé un traitement de chimiothérapie.

L’acteur et activiste légendaire a fait l’annonce dans un post Instagram vendredi après-midi, affirmant que sa forme de cancer est très traitable et que “80% des gens survivent, donc je me sens très chanceux”.

Le lymphome non hodgkinien est un cancer qui prend naissance dans les globules blancs et affecte certaines parties du système immunitaire de l’organisme.

Fonda dit qu’elle fait de la chimio pendant six mois et qu’elle gère « assez bien » les traitements.

Fonda a reconnu que contrairement à beaucoup, elle a le privilège d’avoir une assurance et d’avoir accès aux meilleurs médecins et soins.

« J’ai aussi de la chance car j’ai une assurance maladie et j’ai accès aux meilleurs médecins et traitements. Je me rends compte, et c’est douloureux, que je suis privilégié là-dedans », a déclaré Fonda. “Presque toutes les familles américaines ont dû faire face à un cancer à un moment ou à un autre et beaucoup trop de personnes n’ont pas accès aux soins de santé de qualité que je reçois et ce n’est pas juste.”

La femme de 84 ans dit qu’elle ne laissera pas la maladie la distraire de la défense de causes qui sont importantes pour elle et pour beaucoup d’autres avec les élections de mi-mandat aux États-Unis qui se profilent.

“Je ne laisserai rien de tout cela interférer avec mon activisme climatique”, a-t-elle déclaré.

Fonda a déjà traité le cancer. Elle s’est fait retirer une tumeur du sein en 2010 et a également eu un cancer de la peau.

Membre d’une famille légendaire d’Hollywood, Fonda est devenue célèbre pour son jeu d’acteur et son activisme à partir de la fin des années 1960.

Elle a remporté des Oscars pour ses performances dans “Klute” en 1971 et “Coming Home” en 1978.

Elle a également joué dans les films « Barbarella » et « 9 to 5 », et dans la série Netflix « Grace and Frankie ».

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Jane Fonda (@janefonda)

Des fichiers de l’Associated Press ont été utilisés dans ce rapport