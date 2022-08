L’actrice emblématique de Star Trek est décédée — RT Games & Culture

Nichelle Nichols, qui jouait le lieutenant Nyota Uhura dans la série télévisée Star Trek des années 1960, est décédée au Nouveau-Mexique samedi soir, a annoncé son fils Kyle Johnson via les réseaux sociaux. Nichols a été la première femme afro-américaine à avoir un rôle de premier plan à la télévision.

Écrivant sur Instagram dimanche, Johnson a déclaré “J’ai le regret de vous informer qu’une grande lumière au firmament ne brille plus pour nous comme elle le fait depuis tant d’années.”

La mort de Nichols a également été confirmée par son agent. Elle aurait succombé à des causes naturelles, sept ans après avoir subi un accident vasculaire cérébral.

Nichols était considérée comme l’une des actrices les plus révolutionnaires des années 1960, après avoir rejoint le casting de Star Trek en 1966 en tant que responsable des communications, le lieutenant Nyota Uhura – la première figure d’autorité représentée par une actrice noire à la télévision américaine. En 1968, elle et William Shatner de Star Trek sont devenus le premier couple interracial à partager un baiser à la télévision.















Le Dr Martin Luther King Jr. a appelé la représentation du lieutenant Uhura par Nichols “le premier rôle non stéréotypé interprété par une femme noire dans l’histoire de la télévision.” Malgré son succès, Nichols a envisagé à un moment donné de quitter la série pour une carrière à Broadway, cependant, après avoir rencontré le Dr King, elle a été convaincue de rester jusqu’à la fin de la série originale de trois saisons de la série en 1969. Après cela, elle a présenté dans six ramifications du film Star Trek.

Après son rôle dans Star Trek, Nichols a été approchée par la NASA pour encourager davantage de femmes et de personnes de couleur à poursuivre une carrière dans la recherche spatiale. Elle est devenue ambassadrice de l’agence spatiale et a joué un rôle déterminant dans le recrutement d’astronautes comme Sally Ride et Guion Bluford, la première femme américaine et le premier homme afro-américain à aller dans l’espace. Nichols a pris sa retraite de la défense de l’espace en décembre dernier lors de sa dernière apparition au LA Comic Con.

George Takei, mieux connu pour son rôle de Hikaru Sulu dans Star Trek, a répondu à la mort de Nichols sur Twitter en écrivant : “J’aurai plus à dire sur la pionnière et incomparable Nichelle Nichols, qui a partagé le pont avec nous en tant que lieutenant Uhura de l’USS Enterprise, et qui est décédée aujourd’hui à 89 ans.”

“Pour aujourd’hui, mon cœur est lourd, mes yeux brillent comme les étoiles parmi lesquelles tu reposes maintenant, mon très cher ami.” dit Takei.