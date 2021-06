L’actrice d’Uttaran Tina Dutta pose seins nus, mais il y a un TWIST

La star de la télévision Tina Dutta met le feu à Internet avec ses dernières photos. Mardi, la star de « Uttaran », qui a essayé le rôle d’Ichcha et Meethi dans la série populaire et est devenue célèbre par la suite, a laissé les fans émerveillés par sa beauté alors qu’elle se mettait seins nus pour une séance photo.

Débordante de punch et de confiance en elle, Tina portait un bas de bikini multicolore à taille haute et tournait le dos à la caméra tout en prenant la pose. Des cheveux mouillés avec des vagues de plage, un maquillage rosé avec le surligneur faisant toute la conversation ont complété le look général de Tina Dutta pour le tournage.

Tout en partageant une série de photos posant seins nus pour le tournage, Tina a écrit à côté : « Ça te dérange si je fais chauffer les températures ?

Alors que Tina peut être vue seins nus sur les photos, il y a une torsion qu’elle a révélée dans sa note post-script dans la légende.

Elle a ajouté : « PS Ceci est une photo qui a été modifiée mais je pense que si vous êtes à l’aise dans votre peau, tout va bien… N’oubliez pas de faire ce qui vous met à l’aise sans vous soucier de ce que les autres pensent ! »

Jetez un oeil à l’image ici:

Dès que Tina a partagé les images, les fans et ses collègues de l’industrie se sont rendus dans la section des commentaires et ont félicité la star de la télévision pour sa beauté sans faille.

« Woahhhhh international tin tin », a écrit Pavitra Punia dans la section commentaires. Elle a suivi avec des emojis aux yeux de cœur, des emojis de baiser et un visage rouge-orange avec des sourcils froncés, la langue sortie pour exprimer « surchauffée par les températures élevées ».

Plusieurs fans ont également fait l’éloge de la beauté de Tina. « Merde sexy », a écrit l’un d’eux. « Magnifique, écrit un autre. D’autres ont laissé tomber des emojis de cœur et de feu.

Sur le plan professionnel, Tina Dutta a travaillé dans des émissions comme « Daayan », « Fear Factor : Khatron Ke Khiladi 7 », « Koi Aane Ko Hai » pour n’en nommer que quelques-uns.