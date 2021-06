L’actrice du sud Pooja Hegde ressemble à un rêve dans CE ravissant sari Manish Malhotra, tendances en ligne pour ses photos! | Nouvelles des gens

New Delhi : L’actrice Pooja Hegde a une énorme base de fans. Ses fans adorent ses superbes photos sur les réseaux sociaux car elle apporte certainement son A-game sur le front de la mode. Qu’il s’agisse de vêtements traditionnels ou de vêtements occidentaux élégants, cette magnifique actrice s’assurera de vous laisser envoûté.

Pooja Hegde est allée sur Instagram récemment et déposé des photos dans un élégant sari à motifs de fleurs Manish Malhotra. Vêtue d’un chemisier jaune à col large avec un sari blanc uni, son pallu en filet ajoutait du poids à sa tenue avec de lourdes broderies de fleurs, toujours aussi gracieuses.

Sa légende disait, « Tous habillés et ENFIN quelque part où aller! »

Pour ajouter de l’éclat à son look, la star indienne a opté pour une bague en diamant dans une main et un jonc épais dans l’autre. Elle a complété la coupe avec des boucles d’oreilles en diamant rond et un chignon bas soigné tout en gardant son maquillage doux.

Sur le plan du travail, Pooja a une programmation nationale de films à gros budget, dont Cirkus aux côtés de Ranveer Singh, le film pan-indien Radhe Shyam avec Prabhas, Kabhi Eid Kabhi Diwali avec Salman Khan, Acharyaa avec Chiranjeevi et Ram Charan, ainsi que le baccalauréat le plus éligible. comme Thalapathy 65 en face de Thalapathy Vijay.