L’actrice du Sud Jayasudha interroge le gouvernement indien pour avoir donné Padma Shri à Kangana Ranaut dans les 10 films; Jaya Prada est d’accord

L’actrice et politicienne du Sud Jayasudha a interrogé le gouvernement indien pour avoir honoré Kangana Ranaut avec le prix Padma Shri, qui est le quatrième prix civil le plus élevé de la République de l’Inde, après le Bharat Ratna, le Padma Vibhushan et le Padma Bhushan.

Jayasudha avec sa contemporaine Jaya Prada, est récemment apparue dans le talk-show Unstoppable de Nandamuri Balakrishna où ils ont expliqué comment le gouvernement indien ne reconnaît pas les artistes du sud pour leur travail dans l’industrie cinématographique.

Pour expliquer leur point de vue, Jayasudha a donné un exemple de Kangana et comment elle a reçu le prix Padma Shri avec un peu plus de 10 films dans sa carrière d’actrice, tandis que les acteurs qui ont travaillé pendant de nombreuses décennies dans l’industrie n’ont pas été reconnus pour leur travail. .

“Je suis d’accord pour que Kangana Ranaut obtienne Padma Shri. C’est une actrice incroyable. Pourtant, elle a reçu ce prix en 10 films. Ici, nous avons travaillé sur de nombreux films mais nous ne sommes pas reconnus par le gouvernement”, a déclaré Jayasudha. Elle a ajouté que même la réalisatrice Vijaya Nirmala, qui détient le record Guinness, n’a pas reçu une telle appréciation. Elle se sent mal que le Sud ne soit pas apprécié par le gouvernement.

Jayasudha a en outre mentionné que la reconnaissance devrait venir du gouvernement lui-même et non lorsqu’il le demande. Jaya Prada a accepté la déclaration de Jayasudha et a déclaré: “Nous devrions l’obtenir de manière respectable et non en le demandant.” Elle a en outre ajouté qu’elle avait demandé le Bharat Ratna pour NTR lorsqu’elle était députée et qu’elle essaie toujours de les faire considérer jusqu’à présent. Balakrishna a également convenu à la fois avec l’actrice que les acteurs du Sud devaient être reconnus.

Lorsque Kangana avait reçu son prix Padma Shri du président Ram Nath Kovind l’année dernière, de nombreuses personnes avaient remis en question sa valeur et soutenu que l’actrice avait reçu le prix en raison de son parti pris envers le gouvernement au pouvoir du BJP.