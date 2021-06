L’actrice du film malayalam Cold Case Aditi Balan parle de sa peur du surnaturel, partage un souvenir d’enfance ! | Nouvelles régionales

New Delhi : Réalisé par Tanu Balak, Cold Case, le prochain thriller d’enquête sur le crime en malayalam d’Amazon Prime Video, met en vedette Prithviraj Sukumaran et Aditi Balan dans les rôles principaux. Ce thriller d’horreur à venir est prêt à emmener le public dans un voyage mystérieux.

Cold Case sortira le 30 juin 2021, exclusivement sur Amazon Prime Video.

Parlant de ce genre hybride, qui mélange des éléments de crime et d’horreur et la peur du surnaturel, Aditi Balan a déclaré: « On m’a demandé pendant le tournage si j’avais déjà eu peur ou quelque chose du genre. Je ne le suis pas – peut-être l’obscurité mais je n’ai rien vécu de surnaturel. L’expérience la plus proche serait quand j’étais dans le huitième standard. Nous étions partis pour un voyage à l’extérieur et restions dans un hôtel lorsque huit d’entre nous – des enfants – jouaient au milieu de la nuit. Nous avons soudainement entendu un son et nous nous sommes dirigés vers lui et avons été surpris de voir une personne effrayante aux cheveux bleus qui regardait de l’autre côté de la porte. Ce n’est pas surnaturel, mais à ce moment-là, je me suis retourné, j’ai paniqué et j’ai couru dans la pièce. C’est la seule expérience où j’ai eu peur. De plus, je ne crois pas au surnaturel. Donc, pendant que je tournais des scènes où je devais avoir l’air effrayé, je demandais constamment à l’équipe si j’avais l’air assez effrayé pour de vrai.

Les fans de Prithviraj attendent avec impatience les débuts numériques de la superstar.

Cold Case met également en vedette Lakshmi Priya Chandramouli, Suchitra Pillai, Athmeeya Rajan et Anil Nedumangad dans des rôles pivots et promet un drame policier bien préparé – une histoire captivante d’un mystère de meurtre complexe qui se transforme en une horrible révélation de forces surnaturelles émergeant dans l’enquête.