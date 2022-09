L’actrice d’Ishqbaaaz Nishi Singh décède à 50 ans; son mari se souvient de sa lutte contre la détérioration de sa santé

L’actrice de télévision Nishi Singh, qui a travaillé dans des émissions populaires comme Ishqbaaaz, Qubool Hai et Tenali Rama, est décédée dimanche après-midi à l’âge de 50 ans en raison de complications de santé. Elle avait subi trois attaques paralytiques au cours des dernières années. Son mari Sanjay a rappelé sa lutte contre la détérioration de sa santé.

Sanjay, qui est écrivain-acteur de profession, a déclaré que Nishi avait subi une attaque paralytique en février 2019 et une autre en février 2020. Il a révélé que sa femme se remettait mais que sa santé avait recommencé à se détériorer après avoir subi un autre accident vasculaire cérébral en mai. cette année. Il a dit que la famille faisait face à sa perte et à ses problèmes financiers en même temps.

Il a en outre révélé que Nishi avait du mal à manger à cause d’une grave infection de la gorge. Elle avait cessé de manger des aliments solides et ne survivait qu’avec des liquides. “Elle s’est battue pour survivre. Elle est décédée vers 15 heures. La plus grande douleur est qu’elle était avec moi depuis 32 ans. Même si elle n’était pas bien, elle était avec moi. Maintenant, je n’ai personne pour appeler ma famille autre que nos deux enfants. Ma fille a également arrêté ses études et sauté ses examens pour s’occuper de sa mère avec moi. Je ne pouvais pas travailler, car elle avait besoin de moi à ses côtés tout au long », a-t-il déclaré à TOI.

Sanjay a également révélé que quelques-uns de ses collègues de l’industrie tels que Ramesh Taurani, Gul Khan, Surbhi Chandna et CINTAA avaient fourni une aide financière à sa famille. Cependant, il a encore dû vendre sa maison et sa voiture en mars de cette année pour payer ses factures médicales, ce qui a épuisé ses économies.

Nishi Singh est décédée deux jours seulement après son 50e anniversaire. Elle laisse dans le deuil Sanjay et leurs deux enfants, un fils de 21 ans et une fille de 18 ans.