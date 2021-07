L’actrice Disha Pardeshi a hâte d’explorer différents rôles et genres sur les plateformes OTT

Nous avons regardé des émissions et des films en rafale tout au long de la journée au cours de la dernière année. Qu’il s’agisse de découvrir une nouvelle émission ou un nouvel acteur, les plateformes de streaming en ligne ont été notre plateforme de divertissement à guichet unique. Et une actrice que nous avons hâte de voir sur les plateformes OTT est Disha Pardeshi. Elle a fait partie de divers spectacles convoités et les fans ont hâte d’en voir plus.

Au fil des ans, l’étourdissant a participé à Boogie Woogie, Eka Peksha Ek (Marathi Dance Reality Show – Saison 3 et Maharashtracha Superstar (Marathi Act Reality Show 2020). Et si cela ne suffisait pas, Disha a également défilé pour célébrer des designers comme Manish Malhotra, Rohit Verma, Karishma Jamwal, Seema Khan et bien d’autres.

Disha tient également à montrer son talent sur les plateformes OTT. En parlant de la même chose, Disha avait déclaré: « C’est une excellente plate-forme pour mettre en valeur le talent. Que ce soit la danse, le chant, la comédie stand-up, il y a une place pour tout le monde. C’est la seule chose qui a gardé tout le monde sain d’esprit pendant le dernier année où tout le monde s’effondrait pour garder le cap. »

« J’attends la sortie de mon film Sargam mais d’un autre côté, j’aimerais faire partie d’une série ou d’un film avec une intrigue intéressante. C’est l’avantage supplémentaire du contenu en streaming en ligne – vous pouvez expérimenter avec le scénario le comme vous le souhaitez, et les cinéastes n’ont pas peur de prendre un risque. Je suis tout à fait ouvert à essayer de nouveaux rôles et genres dans l’espace OTT », a ajouté la diva.

Disha a fait partie de Prem Pahile Vahile, Waras et Swabhimaan. Elle a également été la tenante du titre de Miss Maharashtra 2011, Best Ramp Walk – Miss Maharashtra 2011 et Miss Maharashtra Beauty Pageant 2011.



Avis de non-responsabilité – Contenu du bureau de la marque