L’actrice détenue pour avoir soutenu les manifestations iraniennes est libérée

L’Iran a libéré mercredi une actrice bien connue, ont rapporté les médias officiels, après avoir passé près de trois semaines en détention pour avoir condamné la réponse sévère du gouvernement aux manifestations de masse qui ont bouleversé le pays depuis septembre. L’actrice, Taraneh Alidoosti, 38 ans, a été arrêtée le 18 décembre après avoir exhorté les Iraniens à soutenir les manifestations anti-gouvernementales, devenant l’une des cibles les plus en vue de la campagne iranienne contre les stars du sport, les rappeurs, les cinéastes, les acteurs et autres célébrités qui ont exprimé leur solidarité avec les manifestants. Mercredi, l’agence de presse semi-officielle iranienne ISNA a déclaré que Mme Alidoosti, la star du film “The Salesman”, lauréat d’un Oscar en 2016, réalisé par Asghar Farhadi, avait été libérée sous caution, citant son avocate, Zahra Minouie. Des photos ont ensuite circulé sur les réseaux sociaux et semblaient montrer Mme Alidoosti se tenant devant la prison d’Evin, le tristement célèbre établissement de Téhéran où l’Iran enferme régulièrement des opposants politiques, des universitaires, des écrivains et d’autres dissidents de premier plan. Ses cheveux étaient lâchement recouverts d’un foulard et elle tenait un bouquet de fleurs.

Les manifestations ont d’abord balayé l’Iran à la mi-septembre après la mort en détention de Mahsa Amini, 22 ans, qui avait été arrêtée par la police des mœurs iranienne, accusée d’avoir enfreint la loi imposant le port du foulard et une tenue modeste pour les femmes. Bien que les protestations se soient d’abord concentrées sur le démantèlement de la loi sur le hijab, elles se sont rapidement élargies pour exiger la fin de l’ensemble de l’establishment au pouvoir en Iran. Alors que les autorités ont réprimé avec des balles et des passages à tabac, entraînant des centaines de morts et des milliers d’arrestations, Mme Alidoosti est devenue l’une des voix les plus célèbres pour encourager les manifestations et dénoncer la réponse brutale. “Votre silence signifie soutenir l’oppression et les oppresseurs”, a écrit Mme Alidoosti sur ses comptes de réseaux sociaux en décembre, après que les autorités ont annoncé l’exécution par pendaison de Mohsen Shekari, 23 ans, l’un des deux manifestants que l’Iran a exécutés jusqu’à présent. En signalant son arrestation, les agences de presse d’État ont décrit ses messages comme des “commentaires non fondés sur des événements récents” et “la publication de matériel provocateur”. La justice a déclaré dans un communiqué avoir convoqué plusieurs célébrités, y compris Mme Alidoosti, pour avoir publié des affirmations qui, selon elle, n’étaient pas prouvées sur ce que le gouvernement appelle les «émeutes», mais que parce qu’elle n’avait fourni aucune preuve, elle a été arrêtée. Mme Alidoosti, qui a également été poursuivie en juin 2020 pour des publications sur Twitter critiquant la police pour avoir agressé une Iranienne qui avait enlevé son foulard, avait précédemment publié une photo d’elle les cheveux découverts, tenant une pancarte signalant son soutien à la manifestants.