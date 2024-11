L’actrice des Sopranos a voté pour « Big Daddy » Donald Trump

Les Soprano La star Drea de Matteo a révélé qu’elle avait voté pour le candidat républicain Donald Trump à l’élection présidentielle américaine.

« Devinez pour qui nous avons voté ? L’actrice lauréate d’un Emmy a déclaré dans un Histoire Instagram avec son petit ami, Michael Devin. « Nous avons voté pour nous-mêmes. Nous, le peuple. Vous et moi avec la Ligue de la justice en place pour drainer le marais des néoconservateurs et des entreprises.

De Matteo, qui a joué le rôle d’Adriana La Cerva dans la série à succès de HBO, a déclaré qu’elle avait voté pour « big daddy », Donald Trump, aux côtés de son candidat à la vice-présidence JD Vance.

Dans une autre histoire, l’actrice portait un T-shirt avec les mots « TRUMP 2024 » et « FUCK YOUR FEELINGS ». Elle a exhorté ses partisans à « rechercher votre réalité » et à changer leur perspective politique comme si « leur vie en dépendait ».

Le 4 juillet, de Matteo a déclaré qu’elle était une « libérale progressiste de longue date », ajoutant qu’elle serait « damnée si le parti bleu ou rouge détourné » mettait une autre « marionnette sur le siège bleu pour mettre en œuvre l’agenda de l’État profond ». .»

Elle a affirmé que de riches célébrités vieillissantes « vous disent de voter sur des questions sociales comme le droit à l’avortement – ​​ce ne sont pas les questions en question ».

« Vous votez pour les droits des femmes alors que le sport féminin ne leur appartient plus. Vous votez pour mon corps, mon choix tant qu’il correspond à votre récit », a déclaré de Matteo. « Si nous voulons une véritable démocratie, nous devons rendre les décisions aux États afin que nous, les citoyens, soyons réellement impliqués dans la prise de décision.

« J’aborde cette question en tant que femme, mère, défenseure du choix et de la vie. J’ai interrompu des grossesses et j’ai deux beaux enfants. Cette année, je mets au défi toutes les femmes de regarder au-delà du droit à l’avortement.

En septembre de l’année dernière, l’actrice a annoncé qu’elle avait rejoint OnlyFans pour vendre des images et des vidéos d’elle-même parce que son opinion sur le vaccin COVID-19 lui avait coûté du travail.