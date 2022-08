L'actrice des Darlings, Alia Bhatt, s'ouvre sur la pêche à la traîne sur les réseaux sociaux ; 'Mujhe fark nahi padta...'

Alia Bhat est l’une des actrices les plus titrées de Bollywood en ce moment. Cette année, elle a joué dans un film à succès comme Gangubai Kathiawadi et maintenant, elle se prépare pour la sortie de Chéris. Le film, qui est sa première entreprise de production, sera présenté en première sur Netflix le 5 août 2022. La bande-annonce du film a déjà attiré l’attention de tous et récemment, une conférence de presse a eu lieu à Delhi pour la promotion de Darlings. En parlant aux médias, Alia a parlé de la pêche à la traîne sur les réseaux sociaux.

L’actualité du divertissement est remplie de la façon dont les célébrités sont traquées sur les réseaux sociaux presque tous les jours. Alia a également été trollée pour plusieurs raisons. Lors de la conférence de presse, Alia Bhatt a déclaré : « Mujhe ab trolling se itna fark nahi padta hai. Kitne log troll karte hai ? Mujhe lagta hai ki hum hi unhe jyada bhaav de dete hain. beaucoup de gens nous trollent ? J’ai l’impression qu’on leur accorde plus d’attention).

Darlings est coproduit par Red Chillies Entertainment de Shah Rukh Khan. Le film est réalisé par Jasmeet K Reen et met également en vedette Shefali Shah, Vijay Varma et Roshan Mathew. C’est une comédie noire et on verra Shefali jouer la mère d’Alia dans le film.

Alia inspire beaucoup de femmes car elle fait la promotion du film pendant sa grossesse. L’actrice prouve que la grossesse ne peut pas être un obstacle pour une femme dans sa vie professionnelle. De plus, son jeu de mode a été parfait. Elle est absolument magnifique dans les tenues qu’elle a portées lors des promotions du film. Découvrez les photos ci-dessous

Outre Darlings, Alia a Heart of Stone et Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani alignés. Elle a terminé le tournage des deux films.