L'actrice des Darlings, Alia Bhatt, RÉVÈLE qu'elle a été confrontée au sexisme occasionnel ; dit 'Au diable avec vous, je ne suis pas...'

L’actrice de Bollywood, Alia Bhatt, a récemment parlé de son cœur face au sexisme occasionnel et de la façon dont les commentaires sexistes aléatoires l’ont agacée et contrariée. L’actrice de Darlings, Alia, a déclaré qu’elle n’avait pas réalisé le sexisme lorsqu’elle a entendu les commentaires les plus sexy au hasard. Mais, réalisé plus tard. Alia a même révélé qu’elle s’énervait et s’énervait lorsqu’on disait aux femmes de cacher leurs soutiens-gorge.

Dans une récente interview, Alia a révélé comment on dit aux femmes de tolérer les mauvaises choses dans la société. Elle a révélé comment elle a fait face au sexisme à plusieurs reprises dans l’industrie cinématographique. Alia a déclaré à Mojo Story qu’elle avait été confrontée au sexisme occasionnel et qu’elle ne l’avait même pas remarqué à plusieurs reprises. Elle a en outre déclaré qu’elle n’était pas très au courant de cela et a déclaré: “Cela a tellement de sens que” oh mon dieu, c’était un commentaire si sexiste, ou que j’étais fondamentalement un sujet de misogynie extrême à ce moment-là. C’est pourquoi maintenant je suis beaucoup plus sensible. Parfois, mes amis disent ‘qu’est-ce qui ne va pas avec toi, pourquoi es-tu devenu si agressif ?’

Alia a dit au diable tout le monde et elle n’est pas sensible. Elle a même dit qu’elle s’énervait quand les gens disaient ces choses aléatoires comme “ton soutien-gorge ne devrait pas être sur un lit, cache le soutien-gorge”. Pourquoi le cacher ? C’est des vêtements, tu exhibes tes sous-vêtements, je ne dis rien. Ce n’est pas comme si cela m’était arrivé activement, mais il y a une certaine compréhension de la façon dont vous devriez cacher beaucoup de choses en tant que femme. Alia a été sur la tendance Nouvelles du divertissement depuis sa nouvelle de grossesse.

Sur le plan du travail, Alia sera ensuite vue dans Darlings, un film de comédie noire. Alia jouera le rôle d’une femme qui se vengera de son mari après avoir subi des violences domestiques. Le film met en vedette Shefali Shah et Vijay Varma dans les rôles principaux. Darlings devrait sortir sur Netflix le 5 août.