L’actrice dépose un dossier pour mettre fin à son mariage – Hollywood Life

MISE À JOUR (19 janvier 2023 — 21 h HE) : Le 19 janvier 2023, il a été rapporté que Brittany avait demandé le divorce, selon TMZ. Des différences irréconciliables ont été répertoriées comme raison de la scission, et l’actrice a déclaré qu’ils avaient un contrat de mariage. Cette nouvelle survient quatre mois après leur séparation en septembre 2022.

HISTOIRE ORIGINALE : Brittany Snow36, et Tyler Stanland, 33 ans, divorcent. L’actrice et son mari se séparent après deux ans de mariage, selon une déclaration sur Instagram, partagée par Tyler et Brittany le mercredi 14 septembre. “Après temps et réflexion, Britt et moi avons pris la décision difficile séparer. Cette décision a été prise avec amour et respect mutuel”, ont écrit les deux hommes. «Nous avons réalisé que nous devions prendre du temps et nous assurer que nous vivons chacun notre vie la plus épanouissante et la plus authentique. Nous avons commencé ce voyage en tant que meilleurs amis et notre relation continuera d’être une priorité non seulement pour nous mais pour notre chien Charly. Nous apprécions sincèrement votre soutien et demandons la confidentialité alors que nous naviguons dans ce nouveau chapitre.

La nouvelle du divorce de Brittany et Tyler survient après que les anciens tourtereaux ont fait la une des journaux lorsque Tyler a réclamé son Vendre le CO co-vedette Kayla Cardon essayé de l’embrasser plus d’une fois alors qu’il était encore marié à Brittany. “Une nuit, Kayla a essayé de m’embrasser. Et puis c’est arrivé une autre nuit aussi. Et donc dans la série, par respect pour elle, j’essaie juste de le minimiser et de le contourner pour qu’il n’y ait pas de drame », a déclaré Tyler sur le La réalité avec Kate Casey podcast à l’été 2022.

“Nous pouvons tous nous concentrer sur ce que nous devrions faire”, a-t-il poursuivi. “Mais c’était quelque chose où j’ai dû en quelque sorte établir des lignes dures et des limites et reconsidérer un peu l’environnement social. Rien ne s’est passé. C’était juste… quelque chose que, vous savez, vous ne faites pas à quelqu’un qui est marié.

Kayla s’est également exprimée, dans une interview avec Tudum de Netflix, et a affirmé qu’elle sentait que Tyler était également coquette. “[What] J’aimerais que mes fans sachent que rien ne s’est jamais produit ou même s’en est approché”, a-t-elle déclaré dans l’interview. “Une chose en amène une autre et nous devenons tous très coquettes les unes avec les autres. Et moi étant une femme célibataire depuis très longtemps, j’ai ressenti une sorte de réciprocité de la part de Tyler qui flirtait en retour.

Elle a révélé plus tard qu’elle et Tyler avaient «écrasé» n’importe quel boeuf et qu’ils étaient toujours amis. “Nous l’avons écrasé et sommes passés à autre chose [a] il y a longtemps. Nous sommes en bons termes », a écrit Kayla sur Instagram le 27 août.« Ce sont d’autres qui n’arrêtaient pas d’en parler. Pas nous.”

Tyler était également d’accord avec sa déclaration. “Nous avons parlé de ce qui s’est passé et elle s’est excusée. Il a été écrasé », a-t-il confirmé. “C’est ce qui est drôle dans la série parce que le drame se prolonge, mais elle et moi sommes super. Je ne sais pas si notre amitié sera un jour ce qu’elle était. Juste parce qu’une fois cette ligne franchie, je dois garder mes murs debout. Mais nous allons très bien.

Tyler et Brittany ont commencé à se fréquenter en 2018, et dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLa Vie, elle a partagé comment elle savait qu’il était “le seul” après seulement deux rendez-vous. “C’était en fait… ça a l’air vraiment effrayant, mais c’était en fait à notre deuxième rendez-vous [I knew he was the one]», a jailli Brittany en février 2020 alors qu’ils planifiaient leur mariage. “Nous jouions en fait à UNO dans un bar, et il me parlait de ses valeurs et de combien il aimait sa mère et combien il appréciait vraiment d’être dans une relation engagée et ce qu’il voyait pour son avenir et j’étais comme, ‘ Wow, ce mec vraiment sexy a les meilleures valeurs !'”

Le couple s’est fiancé en 2019 et s’est marié en 2020, partageant les magnifiques photos sur les réseaux sociaux. Ils ont également parlé de leurs sentiments à propos de cette journée spéciale. “La chose la plus mémorable a été de la regarder dans les yeux et de prononcer mes vœux”, a déclaré Tyler à l’époque. “Il y avait 100 personnes qui regardaient mais c’était comme si c’était juste nous. Nous avons également pris un moment pour nous juste après la cérémonie pour nous imprégner du moment. Nous avons pleuré, embrassé, ri. Et nous avions une margarita et des apéritifs à l’heure du cocktail qui nous attendaient.

