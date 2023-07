L’actrice d’Emmerdale Meg Johnson est décédée à l’âge de 86 ans

La fidèle du feuilleton Meg Johnson est décédée à l’âge de 86 ans après avoir souffert de démence « depuis quelques années », a-t-on confirmé.

La mort de Johnson, qui jouait Pearl Ladderbanks à Emmerdale depuis 2003, a été annoncée dans une déclaration conjointe de sa famille, de l’agence artistique Jorg Betts Associates et de l’émission ITV.

Il a déclaré: « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons que l’actrice Meg Johnson est décédée paisiblement hier soir entourée de sa famille. Meg était une femme gentille et merveilleuse, pleine de chaleur et toujours avec une étincelle dans les yeux.

«Meg a eu une carrière exceptionnelle qui s’est terminée par le fait qu’elle a joué à Pearl Ladderbanks à Emmerdale à partir de 2003. Meg souffrait de démence depuis quelques années, mais s’est battue personnellement et professionnellement malgré tout.

« Elle manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connue. »

Une foule de stars du savon ont rendu hommage à Johnson sur les réseaux sociaux, y compris Danny Miller, mieux connu pour avoir joué le favori des fans Aaron Dingle dans le feuilleton ITV de longue date.

L’acteur, qui a été couronné roi de la série I’m a Celebrity… Sortez-moi d’ici ! château en 2021, a tweeté: « Vraiment dévasté d’entendre cela. Pearl était une façon juste de décrire notre charmante Meg.

Il a ajouté qu’elle était «une âme aimée dans tout le bâtiment. Partagé beaucoup de rires avec elle »

Gemma Oaten, l’ancienne star d’Emmerdale qui a joué Rachel Breckle de 2011 à 2015, a déclaré que les défunts coéquipiers Shirley Stelfox, Freddie Jones et Richard Thorp « prendront bien soin d’elle là-haut ».

« J’envoie tant d’amour à la famille Emmerdale et à la famille de la regrettée et grande Meg Johnson. Une belle femme à l’intérieur comme à l’extérieur, qui a toujours été si gentille avec moi pendant mes jours #Emmerdale », a-t-elle écrit sur Twitter.

Elle a ajouté: « Une si triste perte, mais quelle vie et quel trésor elle était. Elle a toujours été si gentille (et méchamment drôle !).

Avant de rejoindre Emmerdale, Johnson a joué Brigid McKenna dans le feuilleton de Channel 4 Brookside.

Au début des années 1980, elle a joué le rôle d’Eunice Gee dans Coronation Street d’ITV, un personnage qu’elle a brièvement repris en 1999. Elle faisait également partie du casting de Victoria Wood As Seen On TV aux côtés du défunt comédien ainsi que de Dame Julie Walters et Celia Imrie. .

En 1997, elle est montée sur scène dans le casting original du renouveau londonien de Chicago, jouant le gardien de prison Matron « Mama » Morton pendant plus d’un an, et peut être entendue sur l’enregistrement londonien de la comédie musicale, chantant When You êtes bon pour maman ; Moi et mon bébé et classe.

Johnson était marié à l’annonceur de continuité d’ITV Granada, Charles Foster.