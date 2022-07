L’actrice d’Elvis Shonka Dukureh, 44 ans, retrouvée morte dans son appartement de Nashville

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’actrice “Elvis” Shonka Dukureh, qui jouait Big Mama Thorton dans le film, a été retrouvée morte jeudi dans une chambre de son appartement à Nashville, a confirmé la police. Elle avait 44 ans.

Le département de police de Metro Nashville a déclaré qu’il n’y avait aucun signe de jeu déloyal. Les résultats de l’autopsie sont en attente du médecin légiste.

Dukureh, diplômée de l’Université Fisk et chanteuse de Nashville, partageait l’appartement avec ses deux jeunes enfants, a indiqué la police. L’un des enfants l’a trouvée inconsciente et s’est rendue à l’appartement d’un voisin, qui a appelé le 911 peu avant 9h30, a indiqué la police.

L’actrice “Elvis” était diplômée en théâtre de Fisk et diplômée de Trevecca Nazarene avec un diplôme en éducation, a rapporté WPLN-FM.

Dans une interview avec la station plus tôt ce mois-ci, Dukureh a révélé qu’elle chantait dans les églises de Nashville depuis qu’elle était jeune et qu’elle était connue comme l’une des meilleures de la ville.

De plus, elle a révélé qu’elle avait enseigné la deuxième année pendant un certain temps, puis avait travaillé avec des jeunes du centre-ville dans le cadre de programmes parascolaires et d’été.

Dukureh a également partagé la scène à Coachella cette année avec le rappeur Doja Cat.

“Mes plus sincères condoléances à la famille de Shonka Dukureh. Shonka est diplômée de @Fisk1866 et a élu domicile à Nashville pendant de nombreuses années”, a tweeté le maire de Nashville, John Cooper.

Le comté de Davidson dans le Tennessee a également rendu hommage à la défunte actrice en disant : “Sa voix puissante et son talent artistique perdureront à travers sa musique, et nous honorons sa mémoire en ce triste jour.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.