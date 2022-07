L’actrice d’Ek Villain Returns Disha Patani “déteste” se regarder dans des films et elle explique pourquoi !

Disha Patani est prête pour son prochain film Ek Villain Returns et elle a reçu beaucoup d’appréciation pour la même chose. Eh bien, elle est l’une des actrices les plus étonnantes de Bollywood. Chaque fois qu’elle fait tourner les têtes avec son apparence élégante, ses fans ne peuvent pas se passer de la regarder à l’écran et autrement. L’actrice a déclaré qu’elle “détestait” se regarder dans des films. Oui! Dans sa récente interaction avec RJ Sidharth Kannan, il a demandé à Disha qu’il y ait la perception que Disha est parfaite dans son apparence et tout le reste et elle a réagi à cela, laissant ses fans sous le choc. Disha a dit “Je n’aime pas me regarder. Je ne peux pas me regarder et je déteste me regarder parce que Mujhe Kuch acha nahi lagta hai (je n’aime rien à ce sujet). Chaque fois que je regarde mes films, la moitié du temps Je suis comme ça seulement (ferme les yeux avec les mains)”. Assez choquant, non ?

Disha Patani a conquis des millions de cœurs avec son premier film dans Dhoni de Sushant Singh Rajput. Sa simplicité était appréciée dans le film et elle a instantanément fait tomber ses fans à genoux. Plus tard, elle a été vue dans des films comme Baaghi 2 avec Tiger Shroff, Radhe face à Salman Khan et plus encore. Elle sera ensuite vue dans Ek Villain Returns, tandis que Disha travaillera avec Sidharth Malhotra et Raashi Khanna à Yodha, dont la sortie est prévue en novembre 2022.

Disha a parcouru un long chemin dans son voyage, elle l’a vue se battre mais ne s’en est jamais plainte. L’actrice fait souvent l’actualité avec sa relation avec le fils de Jackie Shroff, Tiger Shroff. Le couple laisse ses fans s’évanouir devant leur chimie, mais ils n’ont jamais parlé de leur relation en public et ont soutenu qu’ils ne sont que des amis.