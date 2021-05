L’actrice Deepika Singh Goyal pose avec des arbres déracinés par le cyclone Tauktae pour «  embrasser la nature  »

La mousson à Mumbai est synonyme de «garam chai et pakode» – si vous avez le privilège de vivre dans une maison qui ne s’écroulera pas sur vous à cause de la pluie. Alors que le cyclone Tauktae a touché terre sur la côte du Gujarat, faisant 13 morts dans son sillage, l’État voisin du Maharashtra, en particulier Mumbai, a également été témoin des effets du cyclone. Des visuels dramatiques publiés sur les réseaux sociaux ont montré l’inondation de la Porte de l’Inde et un égout à Mumbai débordant et jetant les déchets générés par l’homme dans les rues. Mais tout le monde ne semble pas avoir gardé à l’esprit l’intensité de la destruction, même dans leur propre ville.

Actrice de télévision, Deepika Singh Goyal, connue pour son rôle dans ‘Diya Aur Baati Hum‘a posté ce qui ne peut être considéré que comme une séance photo inconsciente du monde, sourd au milieu d’arbres brisés à Mumbai. Oui, elle a posé dans des arbres qui ont été renversés par le cyclone TaukTae.

Sous-titrant la séance photo, elle a écrit: «Vous ne pouvez pas calmer la tempête, alors arrêtez d’essayer. Ce que vous pouvez faire, c’est vous calmer, embrasser la nature et les humeurs sont sombres parce que la tempête passera. « Elle a ensuite ajouté un deuxième article, une vidéo, en le sous-titrant, » La vie ne consiste pas à attendre que la tempête passe, c’est à apprendre danser sous la pluie. »

Cela ne s’est pas arrêté là. Son troisième message, dit «dans les bois. #havingfun #rains #love «

Une étiquette sur la première photo explique pourquoi elle pensait que sa séance photo avec un arbre déraciné était justifiée. « Ps: Cet arbre est tombé juste devant ma maison, personne n’a été blessé, mais en le rangeant loin de ma porte, Rohit et moi avons réussi à prendre quelques photos pour nous souvenir du #cyclonetauktae! »

Son message n’a pas été bien accueilli – plusieurs personnes l’ont appelée dans les commentaires de ses photos sur la surdité de la situation où un cyclone avait causé des destructions.

Des captures d’écran de sa séance photo se sont également rendues sur Twitter, où elle était également la cible de critiques.

Alors que les pluies à Mumbai peuvent inspirer le « petrichor » et que les médias sociaux ont des visuels de gratte-ciel prenant des photos du ciel, c’est un luxe réservé aux privilégiés. Si vous vivez dans des logements informels ou dans les bidonvilles de Mumbai, les pluies ne sont pas romantiques: elles sont un signe de ruine: votre toit peut tomber sur vous ou être emporté par le vent. De l’eau sale peut s’infiltrer dans votre maison, entraînant des maladies d’origine hydrique. Cette fois-ci pendant les moussons, une scène du film sud-coréen qui a balayé les Oscars l’année dernière, Parasite, a été utilisé pour illustrer la différence entre le privilège et son absence pendant les moussons à Mumbai.

Le cyclone entrera dans le Rajasthan mardi soir et faiblira d’ici le 20 mai, a déclaré Radhey Shyam Sharma, directeur régional du département météorologique. Les sept districts touchés par la tempête sont Jalore, Sirohi, Udaipur, Pali, Dungarpur, Chittorgarh et Rajsamand dans la partie sud de l’État.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici