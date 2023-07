L’actrice décède à 66 ans après une bataille contre le cancer du sein – Hollywood Life

Voir la galerie





De nombreux fans de télévision de jour et stars d’Hollywood pleurent la perte de l’actrice Andréa Evansdécédée à 66 ans, son ancien manager Don Carroll confirmé à PERSONNES et plusieurs points de vente le 10 juillet. La fin Une vie à vivre l’actuel manager de la star, Nick Leichta également publié une déclaration à PERSONNES à la lumière de sa disparition. « Je travaille avec Andrea depuis 7 ans. Elle était tellement talentueuse et une joie absolue de travailler avec elle », a-t-il déclaré. Andrea est décédée après une bataille contre le cancer du sein chez elle à Pasadena, en Californie, le 9 juillet.

La défunte star du savon était largement connue pour son rôle de Tina Lord dans Une vie à vivre. On se souvient également d’Andrea pour son rôle de Patty Williams dans Les jeunes et les agités. Au cours de sa longue carrière, Andrea a été nominée pour deux Daytime Emmy Awards pour son travail sur DeVanité et son travail sur OLTL, selon sa page IMDb. Parmi les autres émissions et films notables sur lesquels elle a travaillé, citons L’audacieux et le beau, les passionset beaucoup plus.

