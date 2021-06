L’actrice d’EastEnders, Gurlaine Kaur Garcha, s’ouvre sur une attaque raciste | Nouvelles des gens

Londres : L’actrice britannique d’origine du Pendjab Gurlaine Kaur Garcha, largement connue pour son rôle d’Ash Panesar dans la série populaire « EastEnders », s’est confiée sur le fait qu’elle se sentait « en colère, triste et gênée » d’être la cible de racisme.

L’actrice de 27 ans, née à Luton, en Angleterre, a déclaré que l’incident « venait de nulle part » et l’avait laissée en larmes et se sentait « honteuse » parce qu’elle n’avait pas pu « effacer » la tirade de la femme anonyme, rapporte dailymail.co .uk mardi.

Garcha a fait la révélation dans un long post qu’elle a partagé sur Instagram la veille. Dans le message, elle parle catégoriquement d’être une « victime d’abus raciaux verbaux » qu’elle a décrit comme « une attaque totalement non provoquée ». Ajoutant qu’elle était fière de ses racines britanniques, punjabi, kenyanes et sikhes, Garcha a demandé dans son message : « Quand le racisme prendra-t-il fin ?

Elle a partagé sa publication avec une photo d’une main rose et d’une main brune se serrant l’une contre l’autre. « Dites non au racisme », dit le slogan sous le visuel de l’image.

Garcha a écrit sur Instagram: « Hier, j’ai été victime d’abus raciaux verbaux. Cela venait de nulle part, je ne m’y attendais pas, et même si je sais que le racisme existe et que je pourrais toujours en être victime, c’était toujours profondément choquant Lors d’une attaque totalement non provoquée, une femme m’a dit de rentrer chez moi, de retourner d’où je viens et d’y rester. Le choc initial a été que quelqu’un était si à l’aise de me le dire en public, pas une fois, mais plusieurs fois. Cela m’a fait me sentir en colère, triste et embarrassé. Cela m’a bouleversé, et en raison de ma colère, je me suis senti faible. J’avais honte de ne pas pouvoir simplement m’en débarrasser et continuer avec mon jour comme d’habitude. Au lieu de cela, ce qui a suivi était des larmes de tristesse et de frustration. Comment peut-on permettre à quelqu’un de dire quelque chose d’aussi raciste et ensuite de s’en aller ? Pourquoi dois-je alors faire face à tous les sentiments qui l’accompagnent ? Pourquoi dois-je dois-je me dire de rester calme et de ne pas riposter ? Et pourquoi dois-je être celui qui pleure ? Il semble que oui injuste que je sois jugé par la couleur de la peau. Mes pensées et mes sentiments de peur ne concernaient pas seulement ce moment, mais un avenir où mes enfants, nièces et neveux devront faire face à la même discrimination et à la même haine. Mon cœur s’enfonce tellement profondément que je sais que ce ne sera pas la dernière fois que je vis quelque chose comme ça.

« Au départ, je n’allais rien dire, mais en me réveillant ce matin et en me sentant accablé par la même tristesse que la veille, j’ai réalisé qu’en parlant cela peut aider quelqu’un qui a vécu la même chose et lui faire réaliser qu’il ‘ n’êtes pas seul.

« Quand le racisme prendra-t-il fin ?

« Je suis fier d’être britannique. Je suis fier que mes grands-parents soient nés au Pendjab. Je suis fier que mes parents soient nés au Kenya. Et je suis fier d’être sikh. Je célèbre toutes ces choses. J’aimerais que les autres le fassent aussi, » a-t-elle conclu.